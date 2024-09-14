"В нас була хороша розмова ": Зеленський розповів, про що говорив із Трампом кілька місяців тому

Два місяці тому президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову із кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. Тоді, за його словами, Трамп пообіцяв Україні підтримку

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю CNN.

"Я розмовляв по телефону із Дональдом Трампом, і він сказав, що дуже підтримує нас, в нас була хороша розмова. Він розуміє, як важко виживати під час війни, і він зробить усе, щоб зміцнити Україну", - сказав Зеленський.

Щодо заяви Трампа про те, що він може закінчити війну за кілька днів, Зеленський зазначив, що "не може цього зрозуміти, тому що не знає деталей".

"Передвиборчий період і передвиборчі заяви – це передвиборчі заяви. Іноді вони не дуже реальні", - додав президент України.

Також він розповів, що планує представити свій мирний план президенту США Джо Байдену.

"Після, звичайно, думаю, було б чесно й правильно поділитися і з двома кандидатами – Дональдом Трампом та Камалою Гарріс", - зауважив Володимир Зеленський.

Крім цього, за словами Зеленського, план обговорюватимуть також із представниками Конгресу, оскільки від них буде залежати його реалізація.