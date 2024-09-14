Трамп вважає, що в нього гарні стосунки з Путіним, і він не хоче їх псувати, - Портников

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Він вважає, що в нього гарні стосунки з Путіним, і він не хоче їх псувати. Йому не потрібна перемога України. Йому потрібно, щоб Путін і Зеленський домовилися про мир, і щоб обидва були задоволені. Якщо хтось перемагає, значить хтось програє. В нього позиція, якщо подивитися на цей план Венса, — не віддільна від китайської. Це китайська позиція: ми не маємо дати Володимиру Путіну відчуття, що він програв чи принижений, тому що це наш друг", - зазначив він.

Коментуючи відповідь кандидата у президенти США Дональда Трампа, під час дебатів з Камалою Гарріс, на запитання, чи хоче він перемоги України у війні з Росією, Портников зазначив, що питання перемоги від нього не варто очікувати.

"Трамп вважає, що якщо навіть війна закінчиться, вона має закінчитися на умовах, які не будуть давати Путіну можливості відчувати себе скривдженим, ні в якому разі. Закінчення війни має бути тріумфом Путіна, хай це буде і тріумф Зеленського, але точно не поразка Росії. Тому питання перемоги України від Трампа ви не почуєте. Це знищує саму конструкцію, з якою він сподівається закінчити цю війну, це нереалістично, але він так міркує", - резюмував журналіст.