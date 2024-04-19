Трамп заявив, що виживання України є важливим для Сполучених Штатів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пост Трампа у соцмережі Truth Social.

"Чому Європа не може бути на тому самому чи відповідному рівні стосовно обсягу коштів, вкладених Сполученими Штатами Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує допомоги? Усі погоджуються, що виживання й сила України мають бути значно важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо й для нас! Вперед, Європо!" – написав Трамп.

Читайте також: Трамп розвернувся в бік України, бо йому потрібні голоси прихильників Ніккі Гейлі: пояснює політолог Саакян

Зазначається, що ця публікація з'явилась на наступний день після зустрічі експрезидента США з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Трамп і Дуда обговорили пропозицію польського лідера стосовно того, що члени НАТО мають витрачати на оборону щонайменше 3% свого ВВП – а не 2%, як це встановлено нинішніми правилами.

У пості Трамп вперше наголосив на необхідності посилити підтримку України, хоча й не висловив схвалення законопроєкту про виділення Штатами $60 млрд нашій країні, який має розглянути Палата представників.