Трамп заявив, що Зеленський і Путін мають обговорювати питання територій, а не він, - Axios

Про це він заявив під час онлайн-переговорів 13 серпня, пише Axios із посиланням на джерела.

На думку Трампа, обмін територіями є необхідною частиною ймовірної мирної угоди між Києвом та Москвою.

"Трамп сказав, що саме Володимир і Володимир повинні обговорювати території один з одним, а не він", оскільки Трамп не з цього регіону і не може приймати жодних остаточних рішень, зауважує джерело видання.

Стверджується, що американський лідер назвав майбутню зустріч з главою Кремля "невідчутною", а її мета – зрозуміти, чи можливе досягнення остаточної мирної угоди.

За словами співрозмовників, президент Франції Емманюель Макрон був "у дуже жорсткій позиції" та заявив Трампу, що саміт – "це дуже важлива подія як для Путіна", що "не сподобалося президенту США".

Також польський лідер Кароль Навроцький під час конференції нагадав "про Варшавську битву рівно 105 років тому, коли Польща боролася разом з українцями проти більшовиків у Росії".