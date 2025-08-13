Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Трамп заявив, що Зеленський і Путін мають обговорювати питання територій, а не він, - Axios

Трамп заявив, що Зеленський і Путін мають обговорювати питання територій, а не він, - Axios

Дар'я Куркіна
13 серпня, 2025 середа
20:15
Війна з Росією Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що питання обміну територій має обговорювати не він, а Володимир Зеленський та диктатор Володимир Путін

Зміст

Про це він заявив під час онлайн-переговорів 13 серпня, пише Axios із посиланням на джерела.

На думку Трампа, обмін територіями є необхідною частиною ймовірної мирної угоди між Києвом та Москвою.

"Трамп сказав, що саме Володимир і Володимир повинні обговорювати території один з одним, а не він", оскільки Трамп не з цього регіону і не може приймати жодних остаточних рішень, зауважує джерело видання.

Стверджується, що американський лідер назвав майбутню зустріч з главою Кремля "невідчутною", а її мета – зрозуміти, чи можливе досягнення остаточної мирної угоди.

За словами співрозмовників, президент Франції Емманюель Макрон був "у дуже жорсткій позиції" та заявив Трампу, що саміт – "це дуже важлива подія як для Путіна", що "не сподобалося президенту США".

Також польський лідер Кароль Навроцький під час конференції нагадав "про Варшавську битву рівно 105 років тому, коли Польща боролася разом з українцями проти більшовиків у Росії". 

  • У Берліні у середу, 13 серпня, завершились онлайн-переговори між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС. 
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, однак юридичне визнання окупованих Росією територій не розглядається.
