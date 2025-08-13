Юридичне визнання окупованих РФ територій не обговорюється, - Мерц за підсумками онлайн-перемовин із Трампом, Зеленським і лідерами ЄС
У середу, 13 серпня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, однак юридичне визнання окупованих Росією територій не розглядається
Про це він сказав на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським за підсумками онлайн-перемовин з президентом США Дональдом Трампом і лідерами ЄС.
"Україна готова до перемовин, а також територіальні питання обговорювати, але ми виходимо з контактної лінії, вона є, так би мовити, вихідною позицією, і юридичне визнання окупованих Росією територій не обговорюється", - наголосив Фрідріх Мерц.
Він також заявив, що Україна обов’язково повинна бути присутньою за столом переговорів у разі проведення наступної зустрічі.
"Ми хочемо, щоб був правильний порядок. Це означає спочатку перемирʼя, і це має бути на самому початку. Важливими елементами може бути рамкова угода, яка буде пізніше", - додав канцлер.
Також це підтвердив президент Франції Емманюель Макрон, цитує BFMTV.
"Територіальні питання, які стосуються України, будуть обговорюватися лише президентом України – це позиція, яку ми підтримуємо", – заявив він.
За його словами, наразі на столі перемовин немає серйозних планів обміну територіями між Україною та РФ.
- 13 серпня Дональд Трамп, Володимир Зеленський та лідери ЄС провели онлайн-розмову напередодні зустрічі американського президента з Путіним на Алясці.
