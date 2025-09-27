Трампу не важливо, яка зброя. Головне, щоб продавали за відповідну ціну, - американський політолог Мотиль про допомогу Україні

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, професор Ратґерського університету (США) Олександр Мотиль.

Він відповів на питання, чи може настати нова ера у постачанні зброї Україні з боку США.

"В принципі, це можливо, але не забувайте, кінець кінцем, найважливіше є те, що Америка готова продати зброю європейцям, які тоді готові передати зброю українцям. Так що до якоїсь міри Трампові не важливо, не цікаво, яка це саме зброя, головне, щоб продавали зброю за відповідну ціну і що він тоді може сказати: "От, американці тут скористалися з того, з тих продажів цієї зброї ми заробили стільки-стільки грошей, мільйонів, якщо не мільярдів", - сказав Мотиль.

Політолог додав, що таким чином всім це корисно.

"Я думаю, зовсім можливо, що це початок такої більш інтенсивної передачі зброї в Україну. Це не виключається. Не забуваємо, Трамп бізнесмен. Я не знаю, чи він особливо добрий президент, чи лідер, чи політик, але, мабуть, як бізнесмен, він не найгірший. І тут бізнес. І тут, до речі, навіть і дуже для Америки корисний бізнес. Як і для європейців, які тепер себе по морально відчувають, що вони дуже допомагають Україні, що є правдою. А накінець найважливіше, що це є велика допомога Україні. А Україні не важливо, чи це прямо прийде в американських суднах чи в європейських. То, в принципі, все однаково", - підсумував професор.