Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Трампу не важливо, яка зброя. Головне, щоб продавали за відповідну ціну, - американський політолог Мотиль про допомогу Україні
Ексклюзив

Трампу не важливо, яка зброя. Головне, щоб продавали за відповідну ціну, - американський політолог Мотиль про допомогу Україні

Євген Козярін
27 вересня, 2025 субота
18:45
Війна з Росією Дональд Трамп

Я думаю, зовсім можливо, що зараз відбудеться початок такої більш інтенсивної передачі американської зброї в Україну

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, професор Ратґерського університету (США) Олександр Мотиль.

Він відповів на питання, чи може настати нова ера у постачанні зброї Україні з боку США.

"В принципі, це можливо, але не забувайте, кінець кінцем, найважливіше є те, що Америка готова продати зброю європейцям, які тоді готові передати зброю українцям. Так що до якоїсь міри Трампові не важливо, не цікаво, яка це саме зброя, головне, щоб продавали зброю за відповідну ціну і що він тоді може сказати: "От, американці тут скористалися з того, з тих продажів цієї зброї ми заробили стільки-стільки грошей, мільйонів, якщо не мільярдів", - сказав Мотиль.

Політолог додав, що таким чином всім це корисно.

"Я думаю, зовсім можливо, що це початок такої більш інтенсивної передачі зброї в Україну. Це не виключається. Не забуваємо, Трамп бізнесмен. Я не знаю, чи він особливо добрий президент, чи лідер, чи політик, але, мабуть, як бізнесмен, він не найгірший. І тут бізнес. І тут, до речі, навіть і дуже для Америки корисний бізнес. Як і для європейців, які тепер себе по морально відчувають, що вони дуже допомагають Україні, що є правдою. А накінець найважливіше, що це є велика допомога Україні. А Україні не важливо, чи це прямо прийде в американських суднах чи в європейських. То, в принципі, все однаково", - підсумував професор.

  • Раніше видання Telegraph написало, що президент Володимир Зеленський просив в американського колеги Дональда Трампа надати Україні ракети Tomahawk на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
  • WSJ написало, що Трамп під час розмови з Зеленським заявив, що готовий розглянути питання про постачання Києву нової далекобійної зброї, однак формальних зобов'язань на себе не взяв.
Теги:
Україна
зброя
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
зброя для України
Інформаційний марафон з Вереснем
Читайте також:
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
24 вересня, 2025 середа
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії
Автор Віталій Бесараб
26 вересня, 2025 п'ятниця
Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки
Київ
+12.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
27 вересня
20:00
OPINION
Хвилина мовчання — це не реформа. Це спільний біль і спільна пам'ять
19:58
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Динамо" зіграло в бойову нічию з "Карпатами": результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
19:40
Дональд Трамп
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
19:29
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Найголовнішою санкцією щодо нафти з РФ є ціна на ринку, - експерт з енергетики Харченко
19:16
Сашко Лірник у лікарні (вересень 2025 року)
Казкаря Сашка Лірника ушпиталили з інсультом: як допомогти
19:00
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
Зламати українця - їхнє найперше завдання, - звільнений з полону журналіст Хилюк
18:42
На фото: Принц Вільямс, Кейт Міддлтон з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї
Принц Уельський Вільям розповів, що 2024 рік був у його житті "найважчим"
18:29
Ексклюзив
москва в руїнах
"Попри підтримку Китаю й Індії, Росія може відчути серйозний тиск": історик Еш назвав умови
18:15
Володимир Зеленський
Зеленський: у відповідь на блекаут Києва буде блекаут Москви
18:11
Інтерв’ю
Дмитро Хилюк
Журналіст Дмитро Хилюк про 3,5 роки в російському полоні: "Вони хочуть витравити з людини все людське"
18:06
OPINION
Що флот США робить біля берегів Венесуели
17:42
Башар Асад
Сирійський суд видав ордер на арешт Асада через події 2011 року в Дараа
16:45
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: на Польщу летіло 92 дрони, 73 з них ми збили
16:35
Іван Вербицький на КиївПрайді
У Мінкульті з'явився новий заступник міністра: хто він і чим займатиметься
16:20
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Чекати, що Росія розвалиться раніше від нас, не є перспективним, - Пристайко
16:14
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
16:01
OPINION
Мир у Газі: що пропонує Трамп
15:14
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Дрони над Данією: безпілотники помічені на військових об’єктах
15:03
Річка Ганг у місті Харідвар (Індія)
Ганг стрімко міліє: залежними від річки є сотні мільйонів людей
14:13
Ексклюзив
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Дуже хочеться побачити Україну колись без війни": медикиня 3 АК Софія Янчевська
14:12
Огляд
Подорожі
Куди найкраще поїхати в світі та Україні: гайд до Всесвітнього дня туризму
14:09
Новини компаній
Компанія blago презентувала інновації у будівництві на форумі у Львові: нові можливості для різних груп українців
14:05
У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську
14:00
OPINION
Що слід розуміти під повідомленнями про "перехоплення" російських літаків
13:33
Ексклюзив
гроші, бюджет
Україна може перекрити дефіцит бюджету на 2026 рік тільки шляхом допомоги партнерів, - Непран
13:21
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон
13:05
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
12:00
OPINION
Молдовський виклик: чого очікувати Україні
11:53
вогонь, полум'я, пожежа
У Чувашії після атаки БПЛА зупинили нафтоперекачувальну станцію
11:47
Ґанді й війна: чому наш порятунок залежить від цінностей, а не сили
11:46
Ексклюзив
Купʼянськ
Немає потреби повністю закривати трубу в Купʼянську, Силам оборони там дуже легко знищувати ворога, - командир 3-го батальйону бригади "Кара-Даг" Кусков
11:36
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: у Запоріжжі – зруйновано будівлю магазину, на Вінниччині – влучання в критичну інфраструктуру
11:24
таблетки
Росіяни завозять на ТОТ ліки зі спливаючим строком придатності, - "Жовта стрічка"
11:09
землетрус
У Китаї стався землетрус магнітудою 5,6: є постраждалі
11:00
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Трамп вважає, що Європа достатньо самостійна, щоби вирішити питання з Росією, - Пристайко
10:56
Огляд
світ, міжнародний огляд
Британський політик визнав проросійські заяви в обмін на хабарі, гроші передавав український екснардеп, Путін посилює гібридну кампанію проти Європи. Акценти світових ЗМІ 27 вересня
10:18
безпілотник, дрон
Невідомі дрони помітили неподалік військово-морської бази у Швеції
10:05
OPINION
Уроки ізраїльських помилок для України
09:21
сили ППО
Сили ППО знешкодили 97 зі 115 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:42
Огляд
таблетки
Люди навіть не підозрювали, що вживають психотропи: науковиця про те, чому важливий контроль за дієтичними добавками
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV