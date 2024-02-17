"Треба було зберегти життя воїнів": Зеленський прокоментував вихід бійців з Авдіївки

Про це Зеленський заявив на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Щоб не попасти в оточення було прийняте рішення відійти на інші рубежі. Це не означає, що Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Росія за 2 роки війни намагалася на сході щось зробити. Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ та містечок. Але найбільше, що вони зруйнували - наше життя", - сказав президент.

За його словами, з жовтня 2023 року окупанти намагалися атакувати Авдіївку всією зброєю, що у них була. Проте від цього загинули тисячі російських військових.

"Збереження життів - правильне рішення, на мою думку. Далі буде відновлення. Будемо чекати на відповідну зброю, якої не вистачило. Кажу вам абсолютно справедливо, немає далекобійної зброї. У Росії є, а у нас її дуже мало. Наша головна зброя на сьогодні - наші воїни та люди", - додав президент.

Крім цього, лідер держави заявив, що не може назвати українські втрати в Авдіївці, проте вони були 1 до 7: "На одного українця приходиться сім росіян".