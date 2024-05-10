Три базові речі не прописані в законі про мобілізацію, - нардеп Синютка
Народний депутат України Олег Синютка заявив, що закон про мобілізацію не мотивує людей
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Законопроєкт про мобілізацію не мотивує людей. Тому що три речі, які є базовими, не прописані. Перше - це чітко регламентований термін служби, друге - це справедливість щодо всіх громадян. Тобто однакові підходи незалежно від майна, посад та інших чинників. Третє - це соціальний захист військовослужбовців і їхніх родин", - пояснив Синютка.
Народний депутат також додав, що сьогодні, 10 травня, на годині запитань до уряду депутати фракції "Європейська Солідарність" порушували питання щодо додаткових виплат у 70 тис. грн тим військовим, які виконують бойові завдання на передовій.
"Була відповідь від урядовців, що все буде виплачено. Такі виплати мали були відбуватися з 1 квітня, сьогодні 10 травня. Сподіваюсь, що слова урядовців не будуть розбігатися з ділом", - наголосив Синютка.
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