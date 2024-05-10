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Три базові речі не прописані в законі про мобілізацію, - нардеп Синютка

10 травня, 2024 п'ятниця
16:06
Війна з Росією військовий квиток, мобілізація
Зміст

Народний депутат України Олег Синютка заявив, що закон про мобілізацію не мотивує людей

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Законопроєкт про мобілізацію не мотивує людей. Тому що три речі, які є базовими, не прописані. Перше - це чітко регламентований термін служби, друге - це справедливість щодо всіх громадян. Тобто однакові підходи незалежно від майна, посад та інших чинників. Третє - це соціальний захист військовослужбовців і їхніх родин", - пояснив Синютка.

Народний депутат також додав, що сьогодні, 10 травня, на годині запитань до уряду депутати фракції "Європейська Солідарність" порушували питання щодо додаткових виплат у 70 тис. грн тим військовим, які виконують бойові завдання на передовій.

"Була відповідь від урядовців, що все буде виплачено. Такі виплати мали були відбуватися з 1 квітня, сьогодні 10 травня. Сподіваюсь, що слова урядовців не будуть розбігатися з ділом", - наголосив Синютка.

  • Командування Сухопутних військ ухвалило рішення про створення рекрутингового центру: першочергове завдання - комплектація підрозділів безпілотних систем.
  • У прикордонній службі Словаччини заявили, що кількість українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетинають кордон, зросла більш ніж удвічі за рік до початку дії в Україні нового закону про мобілізацію.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Олег Синютка
Військові новини
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