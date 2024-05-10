У Словаччині кількість українців, які незаконно перетнули кордон, за рік зросла в понад двічі
У прикордонній службі Словаччини заявили, що кількість українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетинають кордон, зросла більш ніж удвічі за рік до початку дії в Україні нового закону про мобілізацію
Про це повідомляє Barron’s з посиланням на AFP.
Зазначається, що за перші чотири місяці року було затримано та звільнено 338 українців проти 166 за аналогічний період 2023 року.
"У перший тиждень травня ми захопили 45 чоловіків на зеленому кордоні. За той самий період минулого року ця кількість становила чотири особи", - сказала речник прикордонної поліції Словаччини Агнеса Коперніцка.
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Вона зазначила, що з початку війни не було жодного випадку реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну й додала, що у березні кордон перетнув співробітник українського прикордонного патруля - без зброї та в цивільному одязі.
З початку повномасштабного вторгнення Росії прикордонники повідомили, що на українсько-словацькому кордоні було затримано 1 484 українців.
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