"Три "Урали" важкопоранених окупантів вивезли в бік Новоазовська": Андрющенко поділився деталями вибуху в Маріуполі
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ввечері в понеділок, 22 квітня, у лівобережному районі міста Сили оборони завдали удару по великому розташуванню окупантів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Приліт був безпосередньо в лівобережному районі Маріуполя. Це східна частина міста в районі вулиці Таганрозької. Там знаходяться щонайменше два великих розташування російських окупантів. По одному з них і був приліт", - розповів Андрющенко.
За словами Андрющенка, окупанти змогли загасити пожежу після опівночі.
"Наш спротив у місті передає інформацію, що після того, як окупантам удалося загасити пожежу, звідти виїхали три "Урали" з людьми у бік Новоазовська. Скоріше за все вивозили важких поранених. Оскільки важких поранених у Маріуполі не залишають. У місті приймають лише легких та середньої тяжкості поранених. Тобто тих, кого можуть врятувати. Важких поранених везуть в Новоазовськ і Таганрог", - додав він.
- Ввечері в понеділок, 22 квітня, у лівобережних районах Маріуполя спалахнула масштабна пожежа. Імовірно, це приліт по казармах загарбників, однак росіяни стверджують, що палає очерет
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