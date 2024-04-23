"Три "Урали" важкопоранених окупантів вивезли в бік Новоазовська": Андрющенко поділився деталями вибуху в Маріуполі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Приліт був безпосередньо в лівобережному районі Маріуполя. Це східна частина міста в районі вулиці Таганрозької. Там знаходяться щонайменше два великих розташування російських окупантів. По одному з них і був приліт", - розповів Андрющенко.

За словами Андрющенка, окупанти змогли загасити пожежу після опівночі.

"Наш спротив у місті передає інформацію, що після того, як окупантам удалося загасити пожежу, звідти виїхали три "Урали" з людьми у бік Новоазовська. Скоріше за все вивозили важких поранених. Оскільки важких поранених у Маріуполі не залишають. У місті приймають лише легких та середньої тяжкості поранених. Тобто тих, кого можуть врятувати. Важких поранених везуть в Новоазовськ і Таганрог", - додав він.