У Маріуполі прогримів вибух і виникла пожежа, окупанти пояснюють її горінням очерету, - Андрющенко
Ввечері у понеділок, 22 квітня, у лівобережних районах Маріуполя спалахнула масштабна пожежа. Імовірно це приліт по казармах загарбників, однак росіяни стверджують, що палає очерет
Про це повідомляє у Telegram радника міського голови Петра Андрющенка.
"Маріуполь. Дивні дива. НеГрім та одразу раптом щось запало. Під зливою з градом. Запалало. Окупант каже "не приліт", але ну ви поняли. Раптова пожежа під дощем від грому", - написав він.
Андрющенко зазначив, що весь Маріуполь спостерігає пожежу на лівобережжі.
"Грім, ага. Грім. Ну-ну. Зранку будемо знати, що там небавовнило", - додав він.
Згодом Андрющенко написав, що окупанти повідомили про "пожежу очерету".
"Нічого кращого за версію "горит камиш" не вигадали. При тому, що в місці пожежі ані очерету, ані річки, ані калюжі з жабою. Навіть фонтану нема", - повідомив він.
Також радник мера опублікував моніторингову мапу, на якій вказані приблизні райони прильоти і зазначив, що там розташовані казарми.
- Уранці 19 квітня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали щонайменше три вибухи. Унаслідок цього уражений пункт керування росіян.
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