В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, уражено пункт РФ, - Андрющенко

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Три вибухи над ММК ім. Ілліча. Чим цього разу збивало ППО - встановлюємо", - йдеться у повідомленні.

За його словами, є щонайменше один "пропущений" по пункту керування росіян. Він наголосив, що деталі удару повідомить пізніше.