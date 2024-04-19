В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, уражено пункт РФ, - Андрющенко
Уранці п'ятниці, 19 квітня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали щонайменше три вибухи. Унаслідок цього уражений пункт керування росіян
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Три вибухи над ММК ім. Ілліча. Чим цього разу збивало ППО - встановлюємо", - йдеться у повідомленні.
За його словами, є щонайменше один "пропущений" по пункту керування росіян. Він наголосив, що деталі удару повідомить пізніше.
- Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив Україну в нібито атаці на регіон. Російські сили ППО буцімто ліквідували 25 повітряних цілей.
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