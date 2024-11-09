"Тричі нас оточують, а потім виходить так, що в оточенні самі ж росіяни": військовослужбовець Сазонов спростував пропаганду РФ бойові дії на Курщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дві останні доби дуже складні на Курщині. Ворог намагається прорватися. Ми з хлопцями вважаємо, що в них є часові рамки до нового року, або до кінця січня витіснити Сили оборони з Курщини на Сумщину. Поки що ворог успіху не має. Кидають туди чи не найкращі підрозділи, щоб виконати завдання Кремля, зокрема, десантників та морську піхоту. Наша 41-ша ОМБр тримає позиції під Суджею та шлях на Зелений Гай. Проти нас працює 810-та бригада морської піхоти. Саме до них кинули північнокорейських вояків", - повідомив Сазонов.

За словами військовослужбовця, бойові дії на Курщині дуже динамічні. Попри намагання ворога якомога швидше витіснити Сили оборони з Курської області, жодних позицій українські підрозділи не втратили.

"Позавчора зранку на наші позиції почались великі десантні штурми. Наша артилерія знищила два ворожі БТР, навіть їхній десант не встиг зіскочити з техніки. Ближче до вечора по дорозі працював наш Bradley. Потім хлопці з ССО знищили ще три БТР ворога. За добу тільки на нашому напрямку було знищено 10 БТРів, а по особовому складу ворога навіть невідомо скільки знищено. Також дуже активно працюють наші оператори БПЛА. Жодних позицій тут ми не втратили. Хоча тут як таких позицій немає, бої тривають за окремі ділянки. Тобто, дуже динамічні бої. З цікавого, піхота веде бої з ворогом, ми ж з мінометами прикриваємо їх. Тобто, ми не перша лінія, а нам за спину заходять росіяни, до того ж не штурмовики, а копачі. Вони отримали інформацію, що нас вже вибито з позицій і вони заходять до нас в тил і облаштовують вже свої позиції. І коли кажуть, що ЗСУ потрапили в оточення на Курщині, то мені відверто смішно. Оскільки, ми тут тричі на день потрапляємо в оточення, а потім три рази протягом дня оточуємо ворога", - додав він.