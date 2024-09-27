Тривають надважкі бої на околицях Невського: Лисогор про ситуацію на Луганщині
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що ворог намагається прорватися в районі Макіївці та Невського, підтягнувши резерви
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація продовжує бути загостреною. Тривають надважкі бої на території Луганщини, зокрема, на околицях селища Невське. Наші хлопці відбивають ворога, який усіма силами намагається прорватися. Лише за сьогодні відбулося близько 80 обстрілів, здебільшого з використанням FPV-дронів та мінометів, оскільки ворог перебуває дуже близько до населеного пункту. Обстрілюють і саме селище, і наші позиції", - зауважив Лисогор.
За словами голови Луганської ОВА, ворог частково перерізав логістичний шлях, який використовували Сили оборони, але продовжуємо виконувати свої завдання.
"Людей встигли всім необхідним забезпечити. Останні дні в районі Макіївці та Невського ситуація дуже напружена. Ворог намагається прорватися, підкинув резерви, але наші хлопці тримаються та захищають Луганщину й Україну", - наголосив Лисогор.
- Протягом доби 26 вересня на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку.
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