Тривають тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Дав сьогодні кілька доручень щодо підготовки наступних засідань Ставки та наступних рішень. Ми бачимо загрози, які є. Держава має бути готовою до відповідного реагування. Зараз лише початок червня, а вже – саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що це стосується майбутнього Саміту миру, запланованого на 15-16 червня у Швейцарії, відносин України з Євросоюзом, позицій на фронті та внутрішнього виробництва.