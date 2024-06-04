Тривають тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі тривають тижні, які визначатимуть літо і рік для України. Це стосується зокрема Саміту миру, ЄС, фронту
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
"Дав сьогодні кілька доручень щодо підготовки наступних засідань Ставки та наступних рішень. Ми бачимо загрози, які є. Держава має бути готовою до відповідного реагування. Зараз лише початок червня, а вже – саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що це стосується майбутнього Саміту миру, запланованого на 15-16 червня у Швейцарії, відносин України з Євросоюзом, позицій на фронті та внутрішнього виробництва.
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