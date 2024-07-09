Це безперервні, цілодобові штурмові дії: речниця 47-ї ОМБр про активність ворога на Покровському напрямку

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На Покровському напрямку дуже складна ситуація і як інформує Генштаб ЗСУ тут найбільше бойових зіткнень. Зараз активно ворог штурмує піхотою. Бачимо поодинокі випадки застосування противником техніки на полі бою, бо дуже продуктивно попрацювали воїни 47-ї ОМБр, це й оператори FPV-дронів, і наші екіпажі Bradley, як кажуть, гарно попалили ворожу техніку. За другу половину квітня, травень близько 250 одиниць російської бронетехніки було знищено бійцями 47-ї ОМБр. Далі загарбники почали більше застосовувати піхотні штурмові дії, тобто це можуть бути як малі групи, так і великі, коли ворог лізе по 15-25 осіб. Ці ворожі групи йдуть одна за одною, продовжуються "м'ясні" штурми", - зауважила речниця 47-ї окремої механізованої бригади.

За її словами, зараз також активізувалися ворожі FPV-дрони, які дошкуляють, залітаючи у наш тил.

"На цій ділянці нині працює російський підрозділ, що спеціалізується саме на ударних БПЛА, які запускають або з Очеретиного, або з Коксохіму. Зазначу, що це висота, тому у них сприятливі умови для цього. Звісно у відповідь працюють і наші оператори ударних БПЛА. Зараз вони переважно завдають удари по ворожій піхоті, а в ночі по тилу противника. Кожен день ворог здійснює активні штурмові дії як вдень, так і вночі. Ця ніч була більш-менш спокійною завдяки погоді, бо падав дощ, тому дрони не літали. А в інші дні це безперервні, цілодобові штурмові дії. Тобто йде ворожа одна група, яку знищують наші бійці, а за нею йде друга, п'ята, п'ятнадцята,... Звісно противник підтримує ці групи артилерією, авіацією та FPV-дронами", - резюмувала Анастасія Блищик.