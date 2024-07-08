В останні півтора тижня ворог вдвічі збільшив штурми: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що у ворога є невеликі просування на Покровському напрямку, але оперативних успіхів немає
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Ситуацію ми оцінюємо як напружено-контрольовану попри те, що ворог все-таки активно, безперервно намагається штурмувати наші позиції. Ми лінію оборони тримаємо у визначній смузі. Інтенсивність штурмів противника та кількість його штурмових груп збільшилися майже вдвічі за останні півтора тижня. І погодні умови, і зараз короткі ночі дозволяють загарбникам пробитися, намацувати слабкі місця в нашій обороні, але російські вояки тільки залишаються ліквідованими на полі бою. Наша задача у знищенні та виснажуванні ворога не змінюється, ми це і продовжуємо робити", - прокоментував офіцер 59-ї ОМБр.
Сергій Цехоцький додав, що у ворога є невеликі просування, але оперативних успіхів немає.
- 6 липня на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. Найактивніше окупанти атакують позиції Сил оборони на Покровському, Лиманському і Курахівському напрямках.
- 7 липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, окупанти 45 разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка.
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