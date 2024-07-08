В останні півтора тижня ворог вдвічі збільшив штурми: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ситуацію ми оцінюємо як напружено-контрольовану попри те, що ворог все-таки активно, безперервно намагається штурмувати наші позиції. Ми лінію оборони тримаємо у визначній смузі. Інтенсивність штурмів противника та кількість його штурмових груп збільшилися майже вдвічі за останні півтора тижня. І погодні умови, і зараз короткі ночі дозволяють загарбникам пробитися, намацувати слабкі місця в нашій обороні, але російські вояки тільки залишаються ліквідованими на полі бою. Наша задача у знищенні та виснажуванні ворога не змінюється, ми це і продовжуємо робити", - прокоментував офіцер 59-ї ОМБр.

Сергій Цехоцький додав, що у ворога є невеликі просування, але оперативних успіхів немає.