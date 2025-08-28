Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України
Ексклюзив

Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України

Ірена Моляр
28 серпня, 2025 четвер
19:53
Війна з Росією

Було очевидно, що противник намагається калькувати українські розробки морських дронів, що рано чи пізно буде спроба реалізувати подібні ресурси

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Війна є війна, тому без втрат не може бути. РФ заявляє, що для ураження корабля "Сімферополь" ВМС України був використаний морський дрон-камікадзе.  Цей дрон концептуально один в один - MAGURA, на рахунку якого вже значна кількість російських кораблів. Українські фахівці, які відстежували розвиток безпілотних систем у РФ, попереджали, що ворог анонсував створення відповідних морських дронів, показував їхнє випробовування", - прокоментував Олег Катков.

На його думку, було очевидно, що противник намагається калькувати українські розробки, а також, що рано чи пізно буде спроба реалізувати подібні ресурси, це було лише питання часу.

"У РФ давно вже є безпілотні катери, фактично морські дрони, які здатні перевозити за розміром достатньо великі бойові частини. Використання таких дронів було продемонстровано під час навчань приблизно місяць тому, коли проходили масштабні російські навчання по всіх флотах, окрім чорноморського. Там був використаний один з таких морських дронів", - зауважив військовий експерт.

За його словами, є питання щодо організації зв’язку, бо українські морські дрони можуть діяти у Чорному морі, завдяки супутниковій системі передачі інформації. Тобто є широкий супутниковий канал, який дозволяє з будь-якої точки передавати картинку з дрона.

"Щодо морського дрона РФ, то питання – який канал комунікації був використаний? Це міг бути як і "сірий" Starlink, так могло бути рішення і на ретрансляторах, тим більше, що вони зняли з БПЛА цю атаку своїм морським дроном українського розвідувального корабля "Сімферополь". Тобто цей БПЛА міг не тільки знімати, але й ретранслювати сигнал", - резюмував Катков.
 

  • 28 серпня речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що російська окупаційна армія завдала удару по кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил Збройних Сил України, внаслідок чого загинув один член екіпажу.
Теги:
Новини
корабель
російська армія
ВМСУ
безпілотник
Великий ефір Василя Зими
Чорне море
Читайте також:
дитсадок
Автор Зіновія Воронович
25 серпня, 2025 понедiлок
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
Матеуш Моравецький
Автор Юлія Юліна
26 серпня, 2025 вiвторок
Експрем'єр Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "символіки Бандери"
танкер зі зрідженим вуглекислим газом
Автор Зіновія Воронович
26 серпня, 2025 вiвторок
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
Київ
+22.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 47.83
    Продаж 48.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
28 серпня
20:22
Ексклюзив
Для росіян "Герань-3" занадто дорогий, а для наших винищувачів – тренувальна мішень, – авіаексперт Романенко
20:16
Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, - Зеленський після розмови з Гутеррешем
20:00
OPINION
Новий оборонний альянс в Європі?
19:52
МЗС України
Угорського посла викликали до МЗС України і вручили ноту протесту після заборони на в’їзд Роберту "Мадяру" Бровді в країну
19:18
Кіт Келлог
"Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне Трамп": Келлог відреагував на атаку РФ на Київ
18:55
Аналітика
санкції
Deep strike стратегічного рівня, або як Україна відкрила “другий фронт” у санкціях проти Росії
18:45
"Жили в постійній небезпеці мобілізації": в Україну повернули дві групи дітей та молоді з ТОТ
18:44
Ексклюзив
путін трамп
Дипломат Шамшур: Війна йде за сценарієм Путіна, і це треба зупинити
18:14
На війні загинув військовий і художник Кирило Гриньов
18:13
Інститут титану
Єдиний в Європі Інститут титану купує компанія з Волині, що спеціалізується на виробництві металоконструкцій
18:02
Ексклюзив
"Війна вже безпосередньо торкнулася ЄС": Висоцька про реакцію Європи на російську атаку
18:01
Оновлено
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві 19 людей загинули, серед них 4 дітей
18:00
Аналітика
ухилянти
Як відбити бажання чоловікам повертатись в Україну: що не так з законопроєктом про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону
18:00
OPINION
Темпи наступу окупантів сповільнились: ЗСУ зірвали плани Кремля щодо "обміну територіями"
17:57
Міністр оборони Туреччини долучиться до напрацювання гарантій безпеки для України, - Зеленський після розмови з Ердоганом
17:52
вибухи вночі
СБУ за 4 дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на суму понад $250 млн
17:43
З початку доби на фронті відбулося 60 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку
17:25
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн поспілкувалася з Зеленським і Трампом, наголосивши на необхідності гарантій безпеки, які перетворять Україну на сталевого дикобраза
17:15
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський доручив МЗС зʼясувати всі факти щодо заборони Роберту "Мадяру" Бровді вʼїзду в Угорщину
16:57
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Шмигаль: спроможності України в оборонній сфері зросли у 35 разів за три роки
16:49
Микола Матвієнко, Шахтар
Відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубка України: з ким зіграють "Динамо" і "Шахтар"
16:46
Ексклюзив
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
"Мирні переговори" - прикриття для жорстоких дій: голова ЮНІСЕФ в Україні та повірений у справах Польщі прокоментували атаку РФ на Київ
16:22
OPINION
Путінська відповідь Трампу
16:12
Оновлено
"Запхайте в дупу ваші санкції": Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на заборону вʼїзду в Угорщину
16:00
OPINION
Ракетні обстріли єднають нас
15:56
Оновлено
МЗС України
МЗС після обстрілу Києва закликало партнерів передати Україні зброю дальнього ураження
15:43
Онуфрій на недільній проповіді (15.12.2024)
Київську митрополію УПЦ визнали афілійованою з РПЦ, що порушує закон України
15:29
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили КАБами по Синельниківському району на Дніпровщині, є загиблий і постраждалі
15:10
Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"
15:09
Огляд
Російський "Буян-М" отримав "по зубах" біля Криму: чим небезпечні ці кораблі та скільки їх ще є. Пояснюємо
15:03
Сибіга показав 55 іноземним дипломатам зруйнований РФ будинок у Дарницькому районі Києва
14:39
РФ завдала удару по кораблю "Сімферополь" ВМС України
14:11
Дмитро Пєсков
Пєсков назвав удари по Києву 28 серпня успішними, але підкреслив "зацікавленість" РФ у перемовинах
14:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:07
Ексклюзив
нафта
Великі поклади нафти в Росії не експлуатуються через брак технологій, - експерт з енергетики Буковський
14:00
OPINION
На все воля Банкової. Як "перезарядити" парламент на сьомий рік роботи?
13:53
Ексклюзив
Іван Гаврилюк
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
13:51
Іран
Велика Британія, Франція і Німеччина розпочнуть процес відновлення санкцій проти Ірану, - Reuters
13:43
Ексклюзив
3D-модель балістичної ракети
Далекобійні ракети мають стати головним інструментом спецоперацій майбутнього, - експерт Бадрак
13:33
мобілізація
Статус УБД за спрощеною схемою отримали 71 тис. військових з початку року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV