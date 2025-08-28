Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Війна є війна, тому без втрат не може бути. РФ заявляє, що для ураження корабля "Сімферополь" ВМС України був використаний морський дрон-камікадзе. Цей дрон концептуально один в один - MAGURA, на рахунку якого вже значна кількість російських кораблів. Українські фахівці, які відстежували розвиток безпілотних систем у РФ, попереджали, що ворог анонсував створення відповідних морських дронів, показував їхнє випробовування", - прокоментував Олег Катков.

На його думку, було очевидно, що противник намагається калькувати українські розробки, а також, що рано чи пізно буде спроба реалізувати подібні ресурси, це було лише питання часу.

"У РФ давно вже є безпілотні катери, фактично морські дрони, які здатні перевозити за розміром достатньо великі бойові частини. Використання таких дронів було продемонстровано під час навчань приблизно місяць тому, коли проходили масштабні російські навчання по всіх флотах, окрім чорноморського. Там був використаний один з таких морських дронів", - зауважив військовий експерт.

За його словами, є питання щодо організації зв’язку, бо українські морські дрони можуть діяти у Чорному морі, завдяки супутниковій системі передачі інформації. Тобто є широкий супутниковий канал, який дозволяє з будь-якої точки передавати картинку з дрона.

"Щодо морського дрона РФ, то питання – який канал комунікації був використаний? Це міг бути як і "сірий" Starlink, так могло бути рішення і на ретрансляторах, тим більше, що вони зняли з БПЛА цю атаку своїм морським дроном українського розвідувального корабля "Сімферополь". Тобто цей БПЛА міг не тільки знімати, але й ретранслювати сигнал", - резюмував Катков.

