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"Це був спланований цинічний російський злочин": Зеленський у роковини трагедії в Іловайську

Юлія Лаврук
29 серпня, 2024 четвер
13:18
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у річницю трагедії під Іловайськом вшанував пам’ять усіх українських захисників і захисниць

Зміст

Про це Зеленський написав у Facebook.

"У серпні 2014 року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни - убив сотні наших воїнів під Іловайськом. Це був спланований цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним", - написав президент.

Він додав, що сьогодні країна вшановує пам’ять усіх захисників і захисниць, які билися заради української незалежності та віддали за неї найдорожче - своє життя.

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"Ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя забрала ця війна. І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя", - наголосив Зеленський.

Зазначимо, що 24 серпня 2019 року Володимир Зеленський підписав Указ про затвердження Дня пам'яті захисників України, який вшановують 29 серпня. Дату приурочено до дня найбільших втрат української армії на Донбасі - дня виходу з оточення в Іловайську.

  • У четвер, 29 серпня, для вшанування пам’яті військових і добровольців, які загинули за Україну, Укрпошта випустила благодійну поштову марку "Хвилина мовчання"
Теги:
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Іловайський котел
Іловайськ
ЗСУ загиблі
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