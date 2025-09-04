Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Це чергова пастка, - експерт з енергетики Омельченко про заяву Путіна щодо нібито готовності до співпраці із США та Україною на ЗАЕС

Марина Клюєва
4 вересня, 2025 четвер
11:35
Війна з Росією ЗАЕС

Росіяни хочуть, щоб Україна погодилась легалізували Запорізьку АЕС в їхніх руках

Зміст

Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова Володимир Омельченко в етері Еспресо. 

"Я думаю, що це пастка чергова цього Путіна, тому що, ну, по-перше, жодному слову його вірити не можна, а по-друге, що значить на троїх? Це юридично це українська станція. Є три резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, щоб росіяни всі пішли з цієї станції, всі зайві люди, всі військові підрозділи, щоб станція була негайно передана в руки України. Оце правильний шлях. А росіяни що хочуть? Вони хочуть, щоб ми погодилися, легалізували цю станцію в їх руках. Щоб вони заживили ЗАЕС з власної території електричною енергією. Нас би вони відрізали обстрілами лінії передач, яка зараз заживлює. І тоді би ця станція повністю залежала б від Росії", - сказав він.

Володимир Омельченко зауважив, що в такому разі Запорізько атомна електростанція повністю залежала б від Росії.

"І вони б запустили тоді один-два реактора в експлуатацію, створили б небезпечний режим роботи і почали би шантажувати Україну і всю Європу ядерною загрозою. Тобто оце такі плани, нам ні в якому разі не можна в цю пастку потрапляти. Тобто нам вони нічого не дадуть, ніякої електроенергії. Це просто брехня така", - наголосив директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

  • 2 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає можливість співпраці на Запорізькій атомній електростанції у тристоронньому форматі за участі США та України.
