Це чергова пастка, - експерт з енергетики Омельченко про заяву Путіна щодо нібито готовності до співпраці із США та Україною на ЗАЕС

Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова Володимир Омельченко в етері Еспресо.

"Я думаю, що це пастка чергова цього Путіна, тому що, ну, по-перше, жодному слову його вірити не можна, а по-друге, що значить на троїх? Це юридично це українська станція. Є три резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, щоб росіяни всі пішли з цієї станції, всі зайві люди, всі військові підрозділи, щоб станція була негайно передана в руки України. Оце правильний шлях. А росіяни що хочуть? Вони хочуть, щоб ми погодилися, легалізували цю станцію в їх руках. Щоб вони заживили ЗАЕС з власної території електричною енергією. Нас би вони відрізали обстрілами лінії передач, яка зараз заживлює. І тоді би ця станція повністю залежала б від Росії", - сказав він.

Володимир Омельченко зауважив, що в такому разі Запорізько атомна електростанція повністю залежала б від Росії.

"І вони б запустили тоді один-два реактора в експлуатацію, створили б небезпечний режим роботи і почали би шантажувати Україну і всю Європу ядерною загрозою. Тобто оце такі плани, нам ні в якому разі не можна в цю пастку потрапляти. Тобто нам вони нічого не дадуть, ніякої електроенергії. Це просто брехня така", - наголосив директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова.