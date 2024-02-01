Це черговий цвях у можливості Чорноморського флоту РФ: Defense Express про знищення ракетного катера "Івановєц"
Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зазначив, що у ворога до десятка таких ракетних катерів, з них декілька одиниць перебуває у складі Чорноморського флоту РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сьогодні, 1 лютого, маємо свято, що влаштували наші Сили оборони. Операція, яку провело ГУР, була дуже показовою та призвела до знищення ракетного катера "Івановєц". Це був великий ракетний катер або малий корвет проєкту 1241, який має декілька функцій. Він може використовуватися у якості або малого протичовнового корабля, або великого ракетного катера, або прикордонного сторожевого корабля", - зауважив військовий експерт.
За його словами, потоплення цього катера є черговим цвяхом у можливості Чорноморського флоту РФ незаконно діяти у тимчасово окупованих акваторіях українських вод.
"У ворога до десятка одиниць таких кораблів, але вони розосереджені по акваторіях різних морів. Декілька одиниць перебувають у складі Чорноморського флоту РФ, але з кожним ударом їх стає все менше і менше", - резюмував Валерій Рябих.
- У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ
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