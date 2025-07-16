"Це дійсно нестерпно": Каллас заявила, що РФ використовує хімічну зброю, аби Україна здалася

Про це пише Politico.

Каллас процитувала звіти розвідок Німеччини та Нідерландів, уточнивши, що Москва використала хімічну зброю щонайменше 9 тис. разів з 24 лютого 2022 року.

"Оскільки спецслужби кажуть, що це посилюється, я думаю, що це (використання Росією хімічної зброї) викликає велике, велике занепокоєння. Це показує, що Росія хоче заподіяти стільки болю і страждань, щоб Україна здалася. І, знаєте, це дійсно... нестерпно", – сказала вона.

У 1993 році більшість світових держав, зокрема і Росія, підписали міжнародну конвенцію про заборону застосування, виробництва, розробки або накопичення хімічної зброї. РФ – одна з 65 країн, яка також і ратифікували Конвенцію про хімічну зброю.