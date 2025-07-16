"Це дійсно нестерпно": Каллас заявила, що РФ використовує хімічну зброю, аби Україна здалася
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас прокоментувала збільшення випадків використання росіянами хімічної зброї проти ЗСУ, заявивши, що таким чином РФ хоче змусити Україну здатися
Про це пише Politico.
Каллас процитувала звіти розвідок Німеччини та Нідерландів, уточнивши, що Москва використала хімічну зброю щонайменше 9 тис. разів з 24 лютого 2022 року.
"Оскільки спецслужби кажуть, що це посилюється, я думаю, що це (використання Росією хімічної зброї) викликає велике, велике занепокоєння. Це показує, що Росія хоче заподіяти стільки болю і страждань, щоб Україна здалася. І, знаєте, це дійсно... нестерпно", – сказала вона.
У 1993 році більшість світових держав, зокрема і Росія, підписали міжнародну конвенцію про заборону застосування, виробництва, розробки або накопичення хімічної зброї. РФ – одна з 65 країн, яка також і ратифікували Конвенцію про хімічну зброю.
- 7 липня уряд Великої Британії запровадив санкції проти Росії за використання хімічної зброї у війні проти України.
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