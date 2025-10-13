"Це доволі рідкісне явище за останній рік": 68-ма ОЄБр про ситуацію на Покровському напрямку

Про це в ефірі Еспресо сказав командир взводу батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї ОЄБр Гусь.

"Ситуація на Покровському напрямку залишається важкою. Ворог посилює тиск, намагаючись остаточно перерізати логістику до Покровсько-Мирноградської агломерації зі сходу - з боку Родинського, а також із південного заходу - з боку Удачного та Котлиного. Окупанти продовжують тиск і практично окупували ці два населені пункти", - зазначив командир.

За його словами, ворог засилає ще більше малих піхотних груп, триває дуже сильний тиск на передмістя Покровська, зокрема на його околиці, особливо на півдні.

"Також фіксуються не одна і не дві спроби атак на бронетехніці - чого вже давно не було. Це доволі рідкісне явище за останній рік", - наголосив командир.

