"Це доволі рідкісне явище за останній рік": 68-ма ОЄБр про ситуацію на Покровському напрямку
На Покровському напрямку ворог посилює тиск. Російські війська почали застосовувати бронетехніку - таке явище було рідкісним протягом останнього року
Про це в ефірі Еспресо сказав командир взводу батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї ОЄБр Гусь.
"Ситуація на Покровському напрямку залишається важкою. Ворог посилює тиск, намагаючись остаточно перерізати логістику до Покровсько-Мирноградської агломерації зі сходу - з боку Родинського, а також із південного заходу - з боку Удачного та Котлиного. Окупанти продовжують тиск і практично окупували ці два населені пункти", - зазначив командир.
За його словами, ворог засилає ще більше малих піхотних груп, триває дуже сильний тиск на передмістя Покровська, зокрема на його околиці, особливо на півдні.
"Також фіксуються не одна і не дві спроби атак на бронетехніці - чого вже давно не було. Це доволі рідкісне явище за останній рік", - наголосив командир.
- Російські артилерійські обстріли завдали шкоди районам кількох населених пунктів Сумщини, зокрема Кучерівці, Стариковому та Шалигиному.
