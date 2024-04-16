"Це їм не допоможе, але хай звикають до землі": Гуменюк про 100 км російських фортифікацій на узбережжі Криму

Про це вона розповіла в етері Еспресо



"В окупованому Криму багато чого відбувається. Там часто "квітне бавовна" для окупантів. Також вони по території Криму постійно переміщують особовий склад та техніку, вишукуючи нові місця дислокації. Поки вони в цій метушні заклопотані, Сили оборони проводять свою бойову роботу", - прокоментувала Гуменюк.



За словами Гуменюк, побудовані окупантами фортифікаційні споруди в Криму їм не допоможуть



"Якщо відстежити весь період повномасштабного вторгнення РФ, то росіяни весь цей час готували й будували фортифікаційні споруди в окупованому Криму. Для них цілком нормально рити окопи й відмивати бюджетні кошти. Вони імітують велику боротьбу та убезпечення місцевого населення. Ми стежимо за цією ситуацією. Вони дійсно нарили 100 км фортифікаційних споруд на узбережжі Криму. Їм це не допоможе. Втім, хай звикають до землі", - пояснила Гуменюк.

Уранці понеділка, 15 квітня, місцеві повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Російські загарбники підняли в небо гелікоптери й штурмовики Су-25 та перекрили рух Кримським мостом. Місцева "влада" заявила про військові навчання