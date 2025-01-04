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Це інформаційна операція з використанням наосліп певних осіб: дипломат Безсмертний про "завершення війни 30 грудня"

Ірена Моляр
4 січня, 2025 субота
14:12
Війна з Росією Роман Безсмертний

Український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку, що інформаційна операція щодо завершення війни 30 грудня була реалізована ФСБ і досягла проміжного етапу

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Риторика виборчої кампанії у США, зокрема риторика Дональда Трампа, його найближчого оточення, номінантів на посаду в адміністрації Трампа, і спричинила цю, з моєї точки зору, спеціальну інформаційну операцію, яка була розроблена і реалізована тією мірою, в якій це вдалося досягнути ФСБ. Десь близько в середині жовтня вже те, що було озвучено, ходило і пересилалося в досить об'ємних кількостях, причому це були чималі документи. Однак, коли ці речі потрапили мені в руки, співставлення фактів свідчило про те, що це дезінформація", - прокоментував Роман Безсмертний.

За його словами, мова йшла про тристоронній переговорний процес за посередництва Китаю. Називали прізвища і ще додавали фрагменти стенограм переговорного процесу. Це все було достатньо правдоподібно описано для тих, хто не знається на календарному графіку міжнародних подій, на функціональних обов'язках певних осіб в Україні, за кордоном, також на ролі, яку вони відіграють, бо там називали прізвища з вищого політичного керівництва США, Росії, Китаю, України.

"Вже тоді тим, хто звертався до мене, я казав, що це недопустимо, неможливо з огляду на перше, друге і третє. До того ж вдалося пройти по ланцюжку до першоджерела, де ці документи з'явилися вперше. І окремі з тих авторів, які зі мною спілкувалися, дійшли до того й самі, переконалися, що це не відповідає дійсності. Але очевидно те, що була частина тих, хто прийняв це за чисту монету. І те, що ми з вами отримали в ефірі, це було якби використання наосліп певних осіб. На ці особи і було розраховано, тому що вони мали велику кількість підписників на своїх каналах в Telegram, YouTube та інших платформах, тому це набрало такого розголосу", - пояснив дипломат.

Безсмертний резюмував, зазначивши, що ми з вами у свій час пережили Кашпіровського, Алана Чумака, бо для людини природно зачаровуватися такими речами, особливо коли вона у дуже складній ситуації. Зрозуміло, що хочеться, щоб диво настало якнайшвидше і рятувало ситуацію. Однак, це не диво, а інформаційна операція з використанням наосліп певних осіб, яка досягла проміжного етапу.

  • 3 січня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що команда обраного президента США Дональда Трампа не озвучила жодних цікавих для РФ пропозицій щодо завершення війни в Україні.
Теги:
Новини
Україна
Китай
Роман Безсмертний
російська армія
США
переговори з РФ
Дезінформація
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