Небензя назвав "нецікавими" пропозиції команди Трампа щодо завершення війни в Україні

Про це він сказав у інтерв'ю російським пропагандистам, передає The Moscow Times.

"Це якісь неоформлені незрозумілі сигнали про готовність до чогось. Часто ми чуємо слово "заморожування конфлікту". Президент [РФ Володимир] Путін востаннє 19 грудня сказав ясно і чітко, за яких умов ми готові говорити про те, щоб не заморозити, а завершити цей конфлікт... Але поки що нічого, що йде в сигналах нової американської адміністрації, не свідчить про те, що це щось, що нам буде цікаво", - заявив дипломат.

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За словами Небензі, останнім часом з українського боку також нібито виходять "сигнали про якісь домовленості", але їх не можна сприймати серйозно.

"Питання у тому, що коли нарешті [президент України Володимир] Зеленський, припустимо, спроможеться захотіти сісти за стіл переговорів, на якій лінії бойового зіткнення це відбуватиметься? Що далі, то гіршими для нього будуть умови, йому давно про це було сказано. Питання за ним", - сказав постпред РФ в ООН.