Небензя назвав "нецікавими" пропозиції команди Трампа щодо завершення війни в Україні
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що команда обраного президента США Дональда Трампа не озвучила жодних цікавих для РФ пропозицій щодо завершення війни в Україні
Про це він сказав у інтерв'ю російським пропагандистам, передає The Moscow Times.
"Це якісь неоформлені незрозумілі сигнали про готовність до чогось. Часто ми чуємо слово "заморожування конфлікту". Президент [РФ Володимир] Путін востаннє 19 грудня сказав ясно і чітко, за яких умов ми готові говорити про те, щоб не заморозити, а завершити цей конфлікт... Але поки що нічого, що йде в сигналах нової американської адміністрації, не свідчить про те, що це щось, що нам буде цікаво", - заявив дипломат.
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За словами Небензі, останнім часом з українського боку також нібито виходять "сигнали про якісь домовленості", але їх не можна сприймати серйозно.
"Питання у тому, що коли нарешті [президент України Володимир] Зеленський, припустимо, спроможеться захотіти сісти за стіл переговорів, на якій лінії бойового зіткнення це відбуватиметься? Що далі, то гіршими для нього будуть умови, йому давно про це було сказано. Питання за ним", - сказав постпред РФ в ООН.
- 13 грудня 2024 року Трамп заявив, що він "категорично проти" далекобійних ударів по території Росії, та назвав це ескалацією війни. Своєю чергою радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі заявив, що США прагнуть допомогти Україні створити кращі умови для можливих перемовин. "Щоб у разі, якщо та коли справа дійде до переговорів, президент Зеленський перебував у найкращій із можливих позицій, щоб у нього було якнайбільше важелів впливу і щоб він мав найбільший успіх на полі бою", - сказав Кірбі.
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