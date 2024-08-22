Це могло бути 300 заправлених російських танків: генерал Кривонос про ураження порома з пальним в порту "Кавказ" на Кубані
Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос зауважив, що будь-яка армія без заправленої техніки не є армією у розумінні сучасного ведення війни
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Наскільки ефективний удар був сьогодні, 22 серпня, по порому з пальним в порту "Кавказ", поясню в простих прикладах. Якщо було там 30 вагонів, кожний по 56 тонн, то це практично 1500 тонн пального. А півтори тисячі тонн пального – це 300 заправлених російських танків. Ми не дали спроможності 300 танкам підтримати свої війська. І це абсолютно правильний курс, про який я казав, починаючи ще з весни 2022 року, що треба палити їхню паливно-енергетичну систему. Це головне завдання, бо будь-яка армія без заправленої техніки не є армією у розумінні сучасного ведення війни", - підкреслив генерал-майор запасу ЗСУ.
Сергій Кривонос зазначив, що чим більше ми палимо ворожих військових ресурсів, тим простіше нам буде воювати, чим більше російських танків буде стояти, тим простіше нам буде здобувати перемогу.
- 22 серпня російська влада заявила, що Збройні сили України нібито атакували порт "Кавказ" на Кубані, після чого загорівся й потонув пором, де перебувало 30 цистерн із паливом
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