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"Це надто часте явище": МАГАТЕ прокоментувало пошкодження росіянами єдиної зовнішньої резервної ЛЕП на ЗАЕС

Ксенія Золотова
24 серпня, 2024 субота
11:21
Війна з Росією ЗАЕС і МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ЗАЕС занадто часто змушена покладатися лише на одне зовнішнє джерело електроенергії через російські обстріли

Зміст

Про це повідомляє пресслужба агенства.

Гроссі заявив, що українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) учора втратила підключення до єдиної зовнішньої резервної лінії електропередачі, що залишилася, і знову стала залежною від одного джерела живлення. сказав сьогодні.

Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі повідомила ЗАЕС, що вчора приблизно о 16:00 через коротке замикання було відключено резервну лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1" станції. На ЗАЕС підтвердили, що диспетчер України перевів лінію на технічне обслуговування і її відновили сьогодні о 15:30.

На ЗАЕС групі повідомили, що причина короткого замикання або можливе пошкодження лінії невідома. Команда підтвердила, що лінію було відновлено.

Останній збій стався після повідомлень про військову активність у регіоні та за його межами. Команда МАГАТЕ повідомила про чутність вибухів поблизу ЗАЕС за останню добу.

"Це надто часте явище, коли найбільша атомна електростанція Європи знову змушена покладатися лише на одне зовнішнє джерело електроенергії для підтримки своїх основних функцій ядерної безпеки та безпеки, підкреслює вразливість цього великого об’єкта. Це не є стійким, і зараз важливо докласти зусиль для дотримання п’яти конкретних принципів  захисту об’єкта", – сказав генеральний директор Гроссі. 

Під час відключення ЗАЕС була підключена до єдиної, що залишилася, Дніпровської лінії 750 кВ.

До конфлікту на ЗАЕС було чотири лінії електропередач напругою 750 кВ і шість – 330 кВ.

  • Ворог пошкодив одну з двох ЛЕП, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою, однак енергетики оперативно включили лінію в роботу.

Теги:
Економіка
Україна
Росія
російська армія
Енергія
Запорізька область
Запорізька АЕС
атомна енергетика
МАГАТЕ
Енергетика
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