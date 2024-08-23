"ЗАЕС на межі блекауту": Енергоатом повідомив, що росіяни пошкодили одну з двох ЛЕП, зʼєднану з українською енергосистемою

Про це повідомляє Енергоатом.

"Найбільша в Європі АЕС знову опинилася на межі блекауту", - наголосили у компанії.

У четвер росіяни пошкодили зовнішню повітряну лінію ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС – Феросплавна», через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

В Енергоатомі пояснили, що наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ «Дніпровська». У випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

"Під «управлінням» російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації. До нещодавної пожежі, коли через недбалість або свідомий підпал повністю вигоріла одна з двох наявних градирень АЕС, зараз додалась подія з загрозою втрати зовнішнього живлення станції. Адже відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції", - підкреслюють у компанії.

Там наголошують, що Запорізька АЕС має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Енергетики запевняють, що це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту.

В Енергоатомі нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова може спричинити аварійну ситуацію.