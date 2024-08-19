Зеленський: присутність РФ на ЗАЕС має припинитися, росіяни використовують станцію як майданчик для обстрілів

Про це він написав у соцмережах.

Зеленський заявив, що вже більш ніж два роки російські окупанти контролюють найбільшу в Європі атомну станцію - Запорізьку АЕС. За його словами, незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи та світу.

"Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС, використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗАЕС. Тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо ЗАЕС до нормальності", - наголосив президент.

Він також нагадав, що протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів, і так буде й надалі, але для цього має припинитися злочинна російська присутність на ЗАЕС.