Це не просто помилка: голова Християнського товариства українців в Італії про заяву Папи Римського

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Найбільш дивним є те, що Папа постійно помиляється в словах, а потім його пресслужба намагається дати якесь своє пояснення, сказати, що його не так зрозуміли. Дивно перш за все те, що Папа – пастир, священник, єпископ, і слово – його знаряддя праці, основний засіб, який він використовує у своїй місії. І цей факт, що Папа постійно помиляється та потребує якоїсь корекції його слів, які викликають обурення, на мою думку, це не є якась просто помилка, а десь він хоче дати такий меседж, який, на його думку, є правильним, і він, знаючи, що буде така реакція, все одно це робить. Звісно, неприємно це чути від керівника католицької церкви, тому що він є духовним лідером понад мільярду людей у світі", - прокоментував голова Християнського товариства українців в Італії.

За його словами, не потрібно, щоб Папа Римський був політичним діячем, політичним спікером чи експертом, а він має бути священнослужителем, засуджувати гріх, казати, що вбивати – гріх.

"На жаль, він цього не робить, а робить політологічні виходи, які дуже часто позбавлені здорового глузду. Як тільки вийшло це повідомлення Папи Римського, за декілька годин християнське товариство українців в Італії опублікувало у ЗМІ заяву, також заяви опублікували посол України у Ватикані та наше МЗС, тому це по суті нейтралізувало вплив цих слів Папи. А пізніше вже було пояснення пресслужби Папи. Не забуваємо величезний вплив Папи Римського і дуже часто прикриті друзі Путіна цитують Папу, а це погано", - зауважив Олесь Городецький.