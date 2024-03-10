Зеленський відреагував на слова Папи Римського щодо "білого прапора"

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив президент.

Читайте також: Вадим Денисенко. Білий прапор Папи Римського. Що нам потрібно про це знати

За його словами, саме це пояснює що таке церква: "Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити".