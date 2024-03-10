Зеленський відреагував на слова Папи Римського щодо "білого прапора"
Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Папи Римського Франциска щодо того, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив президент.
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За його словами, саме це пояснює що таке церква: "Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити".
- Слід зазначити, що черговий скандал навколо висловлювань Папи Франциска про Україну виник на завершення тижневої місії керівництва УГКЦ на чолі зі Святославом до США, де вони переконували чиновників, політиків та дипломатів не припиняти й не зменшувати допомогу Україні.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський своєю чергою запропонував Папі Римському попросити Володимира Путіна вивести війська з України.
- Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти.
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