"Як щодо балансу?": Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України до Папи Римського Франциска, який сказав, що Україна має підняти "білий прапор"
Про це він написав у Х.
"А як щодо балансу, заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів", - наголосив Сікорський.
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Папа Римський і війна в Україні
Папа Римський Франциск говорив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.
Влітку 2023 року кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ. Пізніше Дзуппі побував у Москві, де зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у незаконній депортації українських дітей.
У середині вересня Маттео Дзуппі в рамках так званої миротворчої місії щодо України відвідав Китай, де зустрівся зі спецпредставником Пекіна з питань Євразії Лі Хуеєм.
Ватикан, словами Державного секретаря Святого Престолу П’єтро Пароліна підтримав українську Формулу миру. Папа Франциск не коментував цієї заяви.
Коментуючи війну в Ізраїлі, Папа Римський підтримав концепцію двох держав. "Два народи, які повинні жити разом. З цим існує мудре рішення: два народи, дві держави, слідують Угоді Осло: дві дуже обмежені держави та Єрусалим з особливим статусом", - сказав він.
Папа Франциск рішуче засудив "негідні та неприйнятні" ракетні обстріли проти цивільного населення України та інфраструктури життєзабезпечення країни. Водночас не згадував Росію.
У лютому Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані виступили з поясненнями, що означають такі слова Франциска.
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