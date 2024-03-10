"Зло має капітулювати", - президент Латвії відповів на "білий прапор" від Папи Франциска

Про він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Коментуючи заяву Папи Франциска щодо того, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, яку він зробив у лютому в інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії RSI, Рінкевичс зауважив, що це зло має капітулювати.

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"Мій недільний ранковий висновок: не можна капітулювати перед злом, потрібно боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", - наголосив президент Латвії.