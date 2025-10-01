Це не вирок, а прогноз-попередження: демограф Гладун про те, що до 2050 року в Україні залишиться 25 млн людей

Про це сказав заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук Олександр Гладун у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Коли ми говоримо про прогноз, ми повинні розуміти, що це наукове передбачення, тому що науковий демографічний прогноз можна поділити на певні категорії. Це короткотерміновий прогноз до 3–5 років, він доволі точний, середньостроковий - до 15 років, і все, що більше, - це довгостроковий прогноз. І ставлення до цих прогнозів повинно бути різним", - зазначив Гладун.

За словами демографа, довгостроковий прогноз слід розглядати не як вирок, а як передбачення - прогноз-попередження, що показує, що може статися, якщо не вживати заходів у сфері демографічної, економічної та соціальної політики. Крім того, під час розробки прогнозів формуються гіпотези, і зазвичай створюється кілька варіантів прогнозу: песимістичний, середній та оптимістичний.

"В наших умовах ще додається такий чинник, як рік закінчення війни, який ніхто не може визначити. Річ у тім, що демографічні процеси під час війни, 3–5 років після війни, відрізняються за своєю динамікою і змістом. Тому цей прогноз - це середній варіант прогнозу, який ми робили по всій території країни, але ми не знаємо, в яких кордонах закінчиться війна, чи призупиняться бойові дії і як на це відреагує населення.

Якщо закінчиться війна, буде безпека, треба проводити доволі активну демографічну політику, соціальну політику, економічну політику, щоб наш прогноз не справдився, а ситуація була кращою", - резюмував Гладун.

За даними Міністерства економіки, протягом найближчих десяти років Україні додатково знадобляться 4,5 мільйони робочих рук. Приблизно стільки ж нині перебуває за кордоном у статусі біженців.



