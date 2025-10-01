Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Це не вирок, а прогноз-попередження: демограф Гладун про те, що до 2050 року в Україні залишиться 25 млн людей
Ексклюзив

Це не вирок, а прогноз-попередження: демограф Гладун про те, що до 2050 року в Україні залишиться 25 млн людей

Оксана Ліховід
1 жовтня, 2025 середа
15:30
Війна з Росією Чисельність населення в Україні

До 2050 року населення України може скоротитися до 25 млн. Такий демографічний прогноз є не вироком, а попередженням про можливий розвиток подій

Зміст

Про це сказав заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук Олександр Гладун у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Коли ми говоримо про прогноз, ми повинні розуміти, що це наукове передбачення, тому що науковий демографічний прогноз можна поділити на певні категорії. Це короткотерміновий прогноз до 3–5 років, він доволі точний, середньостроковий - до 15 років, і все, що більше, - це довгостроковий прогноз. І ставлення до цих прогнозів повинно бути різним", - зазначив Гладун.

За словами демографа, довгостроковий прогноз слід розглядати не як вирок, а як передбачення - прогноз-попередження, що показує, що може статися, якщо не вживати заходів у сфері демографічної, економічної та соціальної політики. Крім того, під час розробки прогнозів формуються гіпотези, і зазвичай створюється кілька варіантів прогнозу: песимістичний, середній та оптимістичний.

"В наших умовах ще додається такий чинник, як рік закінчення війни, який ніхто не може визначити. Річ у тім, що демографічні процеси під час війни, 3–5 років після війни, відрізняються за своєю динамікою і змістом. Тому цей прогноз - це середній варіант прогнозу, який ми робили по всій території країни, але ми не знаємо, в яких кордонах закінчиться війна, чи призупиняться бойові дії і як на це відреагує населення.

Якщо закінчиться війна, буде безпека, треба проводити доволі активну демографічну політику, соціальну політику, економічну політику, щоб наш прогноз не справдився, а ситуація була кращою", - резюмував Гладун.

  • За даними Міністерства економіки, протягом найближчих десяти років Україні додатково знадобляться 4,5 мільйони робочих рук. Приблизно стільки ж нині перебуває за кордоном у статусі біженців.

 


 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
біженці з України
демографія
Європейський простір з Юрієм Фізером
Читайте також:
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
Автор Віталій Бесараб
1 жовтня, 2025 середа
"Не тільки НПЗ": експерт Закревський назвав обʼєкти РФ, удари по яких значно скорочують російський бюджет
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
29 вересня, 2025 понедiлок
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Київ
+7.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 48.13
    Продаж 48.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
1 жовтня
16:54
Російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС, заочно повідомили про підозру
16:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:39
школярі
З "Пакунку школяра" дозволили витрачати кошти на книги
16:06
Оновлено
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, загинули 9 людей. 2 жовтня оголошено днем жалоби
16:02
OPINION
Крадії на війні стають небезпечними для життя і наших повоєнних перспектив
16:01
російський диктатор Володимир Путін
Кремль може почати переслідувати європейські активи в Росії, - NYT
15:49
"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику
15:36
Огляд
ЗАЕС
Запорізька АЕС тиждень тримається на генераторах: що може статись, якщо забракне дизелю
15:27
звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку
Зеленський надав звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку
14:14
Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити такі негативні наслідки в Одесі
14:06
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа щодо Гази, - експерт-міжнародник Семиволос
14:02
OPINION
Нова доктрина Пентагону: "Зв'яжися і дізнаєшся"
13:29
Дмитро Медведєв
Медведєв відреагував на слова Трампа, який назвав його "дурником"
13:14
Ексклюзив
Тайвань нафта
Тема про рекордні закупівлі Тайванем російської нафти спрямована на зрив допомоги Тайваню Україні – експерти
13:05
Володимир Зеленський
Суми, Покровськ, Краматорськ, Куп’янськ, Староконстянтинів: Зеленський видав указ про нові міста-герої в Україні
12:43
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Останні кадрові рішення не вселяють надії": DeepState назвав Новопавлівський напрямок найпроблемнішою ділянкою фронту
12:28
Ексклюзив
Віктор Орбан
У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич
12:09
OPINION
Як працює інформаційна війна Росії та Китаю? Через напівправду
11:50
Трамп
Трамп каже, що вважатиме "великою образою" для США, якщо він не отримає Нобелівську премію миру
11:48
У Новій Каховці після атаки дрона ліквідовано колаборанта Леонтьєва
11:38
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через негоду 48 населених пунктів без світла: стан енергосистеми 1 жовтня
11:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: ЄС закликав РФ повернути контроль над станцією Україні, а МАГАТЕ заявило про роботу з двома сторонами щодо ситуації
11:21
Унаслідок удару РФ по Дніпру пошкоджено склад видавництва "Смакі", дрон влучив у будівлю
11:07
Ексклюзив
Україна росія війна
Війна переходить у боротьбу на виснаження: за підтримки союзників Росія програє швидше, - майор запасу НГУ Гетьман
11:02
Збір на дрони для 50 полку НГУ
11:00
Аналітика
мобілізація, військовий квиток
Чому потрібна термінова ревізія мобілізації
10:56
З’явилася платформа Chapter Ukraine, що збирає інформацію про українські книжки в іноземних перекладах
10:55
стіна на кордоні між Південною та Північною Кореями
"Корейський варіант", "мінські угоди", "залізні гарантії": експерт Їжак про можливі сценарії закінчення війни
10:44
стіна на Польсько-Білоруському кордоні
РФ та Білорусь можуть здійснити диверсії проти критичної інфраструктури Польщі та звинуватити Україну, – ISW
10:40
погода, Львів
Очікуються температурні контрасти, на Одещині без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 2 жовтня
10:31
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
В Криму чимало ворожих систем ППО, але мало води й палива, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
10:29
СБУ затримала двох агентів ГРУ, які коригували обстріли Краматорська і Слов'янська
10:27
Огляд
світ, міжнародний огляд
Кремль просуває серед росіян наратив "Росія проти Заходу", а Зеленський б'є на сполох через ситуацію на ЗАЕС. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
10:11
ППО
ППО вночі 1 жовтня знешкодила 44 російські дрони
10:10
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
10:04
OPINION
Чи наблизять мир українські ракети
09:49
"Піратський конвой": Андрющенко показав воєнні катери РФ, які проводять судна з українським зерном під Кримським мостом
09:48
Ексклюзив
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Росіяни цілеспрямовано обирають для ударів густонаселені райони великих міст, - авіаційний експерт Хазан
09:32
Румунія, прапор Румунії
Румунія прагне налагодити спільне з Україною виробництво БПЛА для захисту східного флангу НАТО
09:08
Ексклюзив
дипломати
Урок Мюнхенської угоди 1938: поступки агресору лише посилюють ескалацію війни, – європейські дипломати
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV