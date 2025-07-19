"Це небезпека не тільки для України": експерт Романюк пояснив, який крок Путіна створить суттєву загрозу для всієї Європи

Про це в етері Еспресо заявив експерт із міжнародних питань, голова ВГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк

"Не виключено, що Путін може наважитись на оголошення загальної мобілізації в Росії. Це найнебезпечніший сценарій не тільки для України, а й для всієї Європи та всього демократичного світу. Оскільки, тоді вони будуть розуміти, що за такого сценарію Україна може не втримати оборону на окремих ділянках фронту, Росія продовжить наступ і тоді Заходу доведеться реагувати. Втім, віддавати своїх громадян на захист України їм не дуже хотілось би. Ніхто цим не хоче жертвувати. Ситий мільярд, який живе в США та Європі, не хоче допомагати Україні, крім фінансів та зброї", - пояснив Романюк.

Експерт наголосив, що спільний Захід вже зараз має розробляти план дій й реакції на ймовірне оголошення загальної мобілізації.

"Захід навіть не готовий до того, щоб відправляти свої війська в Україні. Ані морально, ані у військовому аспекті. Саме тому, оголошення мобілізації у РФ може стати для України одним із найнебезпечніших сценаріїв. Я гадаю, що на Заході вже повинні розробляти концепцію реагування на такі події", - додав він.