Це новий рівень у розвідці: авіаційний експерт Долінце про надання Україні двох літаків Saab 340
Богдан Долінце, авіаційний експерт, зазначив, що два літаки дальнього радіолокаційного огляду Saab 340 в одночасному польоті бачитимуть весь повітряний простір дальністю до 450 км у всіх напрямках
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Це дійсно історична подія, тому що Україна не мала власного флоту саме літаків дальнього радіолокаційного огляду. Фактично це новий рівень у розвідці щодо виявлення ворожих цілей, а також підтримки авіаційної галузі. Друга важлива складова – чому цих літаків два? Тому що є певний цикл польоту, тобто цей літак здатний виконувати завдання безперервно в повітрі 6-7 годин, а після цього має сісти та пройти ряд технічних регламентних робіт", - зауважив авіаційний експерт.
За його словами, маючи два таких літаки, є можливість запускати їх почергово, таким чином збільшити до 10-14 годин безперервного виконання польотів.
"Наступна важлива складова – кожен з цих літаків має кут огляду по 120-140 градусів в обидва боки, може бути до 150, але це залежить від умов. А щоб мати повністю покриття на 360 градусів, одночасно має літати щонайменше два літаки. Відповідно, тоді ці літаки бачитимуть весь повітряний простір дальністю до 450 км у всіх напрямках і жоден ворожий літак або ракета не зможуть непомітно підкрастися", - пояснив Богдан Долінце.
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