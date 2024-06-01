Це новий рівень у розвідці: авіаційний експерт Долінце про надання Україні двох літаків Saab 340

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Це дійсно історична подія, тому що Україна не мала власного флоту саме літаків дальнього радіолокаційного огляду. Фактично це новий рівень у розвідці щодо виявлення ворожих цілей, а також підтримки авіаційної галузі. Друга важлива складова – чому цих літаків два? Тому що є певний цикл польоту, тобто цей літак здатний виконувати завдання безперервно в повітрі 6-7 годин, а після цього має сісти та пройти ряд технічних регламентних робіт", - зауважив авіаційний експерт.

За його словами, маючи два таких літаки, є можливість запускати їх почергово, таким чином збільшити до 10-14 годин безперервного виконання польотів.

"Наступна важлива складова – кожен з цих літаків має кут огляду по 120-140 градусів в обидва боки, може бути до 150, але це залежить від умов. А щоб мати повністю покриття на 360 градусів, одночасно має літати щонайменше два літаки. Відповідно, тоді ці літаки бачитимуть весь повітряний простір дальністю до 450 км у всіх напрямках і жоден ворожий літак або ракета не зможуть непомітно підкрастися", - пояснив Богдан Долінце.