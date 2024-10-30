"Це означало б стати такими ж, як Росія": Зеленський прокоментував можливість захоплення Курської АЕС

На цьому глава держави наголосив в інтерв’ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

Володимир Зеленський розповів, що Курську операцію розпочали, аби запобігти створенню Росією так званої "буферної зони" на півночі та сході України. Для цього Сили оборони створили таку буферну зону на російській території для захисту українського прикордоння.

"Ми зайшли туди. Так, у нас був успіх. Так, ми взяли під контроль цю територію через це, але, як бачите, в західних медіа заявляли, що ми намагаємося захопити якісь заводи, енергосистеми та атомні станції. Ні, ми навіть не намагаємося цього зробити", - наголосив Зеленський.

Він додав, що захоплення Курської АЕС означало б "стати такими ж, як Росія".

"Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б зробили це, ми могли це зробити, але ми ніколи не хотіли цього, бо розуміємо, що це означало б стати такими ж, як Росія. Ми не окуповуємо їхню критичну інфраструктуру, як це вони зробили із Запорізькою атомною станцією", - зазначив президент України.