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Головна Війна з Росією "Це перевірка": Безсмертний щодо слів Трампа про удар по Москві
Ексклюзив

"Це перевірка": Безсмертний щодо слів Трампа про удар по Москві

Ірена Моляр
15 липня, 2025 вiвторок
21:24
Війна з Росією Дональд Трамп

Це було не питання, а перевірка того, чи може Україна настільки ж безвідповідально діяти, як це робить Путін, коли невибірково завдає ударів будь-куди, атакуючи українські міста

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Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Роман Безсмертний.

"Щодо слів Трампа про удар по Москві, то, на моє переконання, це не запит, а перевірка. Перевірка того, а чи не може Україна настільки ж безвідповідально діяти, як діє Путін, коли невибірково б'є будь-куди. Я дуже часто зустрічав, в тому числі й у Дональда Трампа, такі речі, коли він кидає пробний камінь і очікує на реакцію. А реакція ця повинна була бути такою - якщо буде чим бити, ми будемо бити по законних військових об'єктах, тому що тільки вони можуть бути ціллю", - зауважив Роман Безсмертний.

На його думку, той каламбур, який зараз зчинився у засобах масової інформації, свідчить про те, що це питання було поставлено вибірково, як інструмент інформаційного тиску, не більше й не менше. 

"І крутиться ця тема навколо того, якби, не дай Боже, то ви можете розраховувати не тільки на Javelin, F-16, батареї Patriot, HIMARS, Abrams, а, можливо, і Tomahawk. А якщо задуматися над тим, а чим у цьому відношенні адміністрація Трампа відрізняється від адміністрації Байдена, дивлячись на ці переступання з ноги на ногу, то даруйте, але нічим абсолютно. Згадаймо, як ми довго йшли, долаючи ці сходинки, піднімаючись наверх від Javelin до F-16 та батарей Patriot. Такою ж буде ситуація і навколо Tomahawk, JASSM та й іншої номенклатури сучасної зброї", - прокоментував дипломат.

Безсмертний додав, що Трамп, перш за все, говорив про оборонні потреби, щоб забезпечити системами ППО та ПРО, ракетами до цих комплексів і те, що стосується боротьби з ворожою безпілотною авіацією. А щодо наступальної далекобійної зброї, то поки що це подається як розмови.

 

  • 15 липня у Financial Times із посиланням на обізнані джерела писали, що президент США Дональд Трамп приватно закликав українського лідера Володимира Зеленського посилити удари вглиб території РФ, запитавши, чи може Київ вдарити по Москві.
Теги:
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Новини
Україна
Росія
Роман Безсмертний
Володимир Путін
Володимир Зеленський
ППО
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
зброя для України
Коментар з Антоном Борковським
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