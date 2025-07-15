"Це перевірка": Безсмертний щодо слів Трампа про удар по Москві

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Роман Безсмертний.

"Щодо слів Трампа про удар по Москві, то, на моє переконання, це не запит, а перевірка. Перевірка того, а чи не може Україна настільки ж безвідповідально діяти, як діє Путін, коли невибірково б'є будь-куди. Я дуже часто зустрічав, в тому числі й у Дональда Трампа, такі речі, коли він кидає пробний камінь і очікує на реакцію. А реакція ця повинна була бути такою - якщо буде чим бити, ми будемо бити по законних військових об'єктах, тому що тільки вони можуть бути ціллю", - зауважив Роман Безсмертний.

На його думку, той каламбур, який зараз зчинився у засобах масової інформації, свідчить про те, що це питання було поставлено вибірково, як інструмент інформаційного тиску, не більше й не менше.

"І крутиться ця тема навколо того, якби, не дай Боже, то ви можете розраховувати не тільки на Javelin, F-16, батареї Patriot, HIMARS, Abrams, а, можливо, і Tomahawk. А якщо задуматися над тим, а чим у цьому відношенні адміністрація Трампа відрізняється від адміністрації Байдена, дивлячись на ці переступання з ноги на ногу, то даруйте, але нічим абсолютно. Згадаймо, як ми довго йшли, долаючи ці сходинки, піднімаючись наверх від Javelin до F-16 та батарей Patriot. Такою ж буде ситуація і навколо Tomahawk, JASSM та й іншої номенклатури сучасної зброї", - прокоментував дипломат.

Безсмертний додав, що Трамп, перш за все, говорив про оборонні потреби, щоб забезпечити системами ППО та ПРО, ракетами до цих комплексів і те, що стосується боротьби з ворожою безпілотною авіацією. А щодо наступальної далекобійної зброї, то поки що це подається як розмови.