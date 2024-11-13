"Це позитивний сценарій для України": аналітик Бронжуков про відмову Путіна вести переговори з Трампом

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мені здається, що сценарій, в якому Путін і Трамп не знайдуть спільної мови, є найбільш позитивний для нас. Оскільки, це означатиме збільшення військової підтримки, а також значні фінансові вливання. Насправді на такий сценарій покладають надії люди, які називають Трампа кращим для України президентом США, ніж Джо Байден”, - пояснив Бронжуков.

Артем Бронужков пояснив, що демократи та наступниця Байдена Камала Гарріс були занадто прогнозованими. В разі перемоги Камали Гарріс на президентських виборах була висока ймовірність того, що вона продовжить політику адміністрації Байдена. Зокрема, давати Україні такий рівень підтримки, щоб жодна зі сторін не програла у війні.

"Допомоги, яку надавала адміністрація Байдена, було просто недостатньо. Ми не маємо достатньо ресурсів, щоб ефективно протистояти такій країні, як Росія. Саме тому, сьогодні багато аналітиків та політиків, які говорять про це не публічно, вважають, що Дональд Трамп запропонує сценарій, який повинен влаштувати Україну та Росія. Зокрема, він може тиснути на Україну, щоб пристали на відмову від окупованих територій, але натомість Київ має також щось отримати", - додав він.