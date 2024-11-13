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"Це позитивний сценарій для України": аналітик Бронжуков про відмову Путіна вести переговори з Трампом

Віталій Бесараб
13 листопада, 2024 середа
17:51
Війна з Росією трамп путін

Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков вважає, що якщо Дональд Трамп та Путін не знайдуть спільної мови, то США можуть значно посилити підтримку України

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мені здається, що сценарій, в якому Путін і Трамп не знайдуть спільної мови, є найбільш позитивний для нас. Оскільки, це означатиме збільшення військової підтримки, а також значні фінансові вливання. Насправді на такий сценарій покладають надії люди, які називають Трампа кращим для України президентом США, ніж Джо Байден”, - пояснив Бронжуков.

Артем Бронужков пояснив, що демократи та наступниця Байдена Камала Гарріс були занадто прогнозованими. В разі перемоги Камали Гарріс на президентських виборах була висока ймовірність того, що вона продовжить політику адміністрації Байдена. Зокрема, давати Україні такий рівень підтримки, щоб жодна зі сторін не програла у війні.

"Допомоги, яку надавала адміністрація Байдена, було просто недостатньо. Ми не маємо достатньо ресурсів, щоб ефективно протистояти такій країні, як Росія. Саме тому, сьогодні багато аналітиків та політиків, які говорять про це не публічно, вважають, що Дональд Трамп запропонує сценарій, який повинен влаштувати Україну та Росія. Зокрема, він може тиснути на Україну, щоб пристали на відмову від окупованих територій, але натомість Київ має також щось отримати", - додав він.

  • 7 листопада російський диктатор Володимир Путін виступив з низкою заяв про російсько-українську війну та способи врегулювання.
  • 10 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчим часом США можуть оприлюднити декларації щодо дати припинення вогню між Україною і РФ, лінії розмежування між країнами та гарантій безпеки для Києва.
  • 11 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб обговорити шляхи допомоги Україні після обрання Дональда Трампа на посаду президента США.
  • 12 листопада президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його нещодавня телефонна розмова з новообраним президентом США Дональдом Трампом засвідчила серйозність намірів американського лідера щодо мирного врегулювання війни в Україні.
     
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
Джо Байден
окуповані території
окупанти
Дональд Трамп
США
Камала Гарріс
переговори з РФ
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