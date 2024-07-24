"Це реалістично": Сирський заявив, що Україна має план повернення Криму

Про це Сирський розповів у інтерв'ю The Guardian.

За словами головнокомандувача, план повернення Криму є великою військовою таємницею, проте намір деокупувати півострів є цілком реалістичним.

"Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають", - сказав Сирський.

Він наголосив, що ключовою метою України є знищення Керченської автомобільної та залізничної переправи, що з'єднує окупований півострів з Росією. Проте Сирський відмовився сказати, коли це може статися.

Головнокомандувач також додав, що Кремль був змушений "повністю вийти" з кримського порту Севастополя після серії українських атак. Удари безпілотників і ракет знищили радарні і ракетні установки.