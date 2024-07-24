"Це реалістично": Сирський заявив, що Україна має план повернення Криму
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має план деокупації Криму та робить все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року
Про це Сирський розповів у інтерв'ю The Guardian.
За словами головнокомандувача, план повернення Криму є великою військовою таємницею, проте намір деокупувати півострів є цілком реалістичним.
"Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають", - сказав Сирський.
Він наголосив, що ключовою метою України є знищення Керченської автомобільної та залізничної переправи, що з'єднує окупований півострів з Росією. Проте Сирський відмовився сказати, коли це може статися.
Головнокомандувач також додав, що Кремль був змушений "повністю вийти" з кримського порту Севастополя після серії українських атак. Удари безпілотників і ракет знищили радарні і ракетні установки.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія має намір до кінця року збільшити чисельність окупантів в Україні до 690 тисяч.
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