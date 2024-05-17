"Це симуляція бурхливої діяльності": депутатка міськради Погомій про фортифікаційні оборонні споруди на Херсонщині

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Наші люди з лівобережжя Херсонщини кажуть, що ворог готується, розташовує все близько до шляхів по всіх селах та СМТ, привозить посилені човни. Фортифікаційні споруди у нас, скажімо так, такі собі. Те, що бачимо, хоча ми не спеціалісти, але це просто нариті окопи, які не є посиленими, у деяких є підлога у вигляді дерев'яних палет. Десь накрито сітками, десь не накрито. Немає таких споруд у два-три накати, щоб можна було сховатися від артобстрілу. Тобто воно гарно, звісно, виглядає, особливо "їжаки" близько до берега р. Дніпро", - зауважила депутатка Херсонської міської ради.

За її словами, бетону немає взагалі. Все, що є з бетону, то це розтягуються бетонні плити, які були десь по місту. До повномасштабного вторгнення була одна дорога, яку колись побудували з бетонних плит, то й ті плити розібрали.

"Щодо протитанкових споруд "зуби дракона", то вони щільно поставлені прямо поруч з окопами, але ж окоп не протитанковий, а людський. І фахівці з фортифікаційних споруд особисто мені говорили, що це неправильно, бо люди в окопі не можуть так близько танк підпустити, тобто ці "зуби дракона" мають стояти за 600-800 метрів від окопу. Я вважаю, що це симуляція бурхливої діяльності, так само як на Харківщині. Єдине, що втішає, що ми маємо природну фортифікаційну споруду – р. Дніпро. Але далі йдуть дніпровські плавні, де багато островів, і все буде залежати, наскільки наші будуть їх тримати, бо дуже не хотілося б, щоб по нас знову гатили з мінометів", - резюмувала Оксана Погомій.