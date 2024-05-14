"Це стало сигналом Путіну": Ющенко у США розповів про наслідки затримки допомоги Україні

Про це Ющенко заявив у інтерв'ю AP.

За його словами, тривала затримка конгресом США схвалення військової допомоги для України була "колосальною втратою часу", що дозволило російському диктатору Володимиру Путіну завдати ще більше страждань українцям під час повномасштабного вторгнення та продовжити війну.

Він підкреслив, що суттєва нестача боєприпасів, яка змусила ЗСУ здавати село за селом на лінії фронту, також викликала занепокоєння серед інших західних союзників України щодо перспектив Києва відбити російське вторгнення.

Ющенко наголосив, що це стало сигналом Путіну "нападати, руйнувати інфраструктуру, лютувати по всій Україні".

"І, звичайно, це підриває моральний дух тих у світі, хто підтримує Україну", — сказав Ющенко, який перебував у Філадельфії, щоб виступити на заході Ради з питань світових справ.

Водночас третій президент України зауважив, що затримка із допомогою "не виявилася фатальною", але вона змусила українських військових переглянути плани щодо кампанії поточного року.