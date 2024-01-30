"Це відповідальність президента": військовослужбовець Барна про чутки щодо відставки Залужного
Військовослужбовець ЗСУ Степан Барна вважає, що вся відповідальність за наслідки відставки Головнокомандувача лежить на президенті України
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Військові не сидять в телеграм-каналах й не моніторять новини. Втім, що стосується моєї позиції, то ми можемо по-різному ставитись до подій, які відбуваються в Офісі президента й Генштабі, але в армії ніхто нікого не запитує думки щодо призначень. Нас просто ставлять до відома і кажуть, хто є нашим командиром", - пояснив Барна.
Військовослужбовець наголосив, що рішення про відставку Головнокомандувача є відповідальністю президента
"Не знаю чи це правда щодо можливої відставки Головнокомандувача Валерія Залужного. Однак варто відзначити, що такі питання є виключно відповідальність президента Зеленського, як Верховного головнокомандувача. При всіх моїх симпатіях до Валерія Залужного, саме президенту України треба буде відповідати за наслідки таких рішень", - додав він.
- 29 січня з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.
- Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.
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