Це означатиме "безлімітну" службу: нардепка Бобровська про можливість демобілізації в новому законопроєкті

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Одне з найболючіших питань, я вважаю, що військовослужбовці, які служать мають бути почутими - це питання про демобілізацію. Коли ми говоримо про те, що написано в законопроєкті, право на демобілізацію має військовослужбовець у разі проходження служби 36 місяців, а далі для цього потрібен його рапорт і рішення Ставки верховного головнокомандувача та указ президента. Це означатиме, що фактично безлімітну кількість часу, які сьогодні, наприклад, строковики хлопці, дівчата будуть очікувати невідому кількість часу, чи це буде закінчення правовому режиму воєнного стану чи це може бути за місяць після рішення Ставки", - пояснює членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки.

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Бобровська наголосила, що це знищує рівень мотивації в населення мобілізуватися.

"Ми просто забираємо людини і невідомо скільки вони будуть служити. Давайте будемо відверті ті, хто не мав ротації або відпусток за два роки, такі є випадки. У нас питання тільки наскільки ця людина піде в армії й виживе на фронті або в Кринках 36 місяців є абсолютно неможливим", - підсумувала нардепка.