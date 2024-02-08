Це означатиме "безлімітну" службу: нардепка Бобровська про можливість демобілізації в новому законопроєкті
Народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська розповіла, що за два роки деякі військові навіть не мали ротацій або відпусток
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Одне з найболючіших питань, я вважаю, що військовослужбовці, які служать мають бути почутими - це питання про демобілізацію. Коли ми говоримо про те, що написано в законопроєкті, право на демобілізацію має військовослужбовець у разі проходження служби 36 місяців, а далі для цього потрібен його рапорт і рішення Ставки верховного головнокомандувача та указ президента. Це означатиме, що фактично безлімітну кількість часу, які сьогодні, наприклад, строковики хлопці, дівчата будуть очікувати невідому кількість часу, чи це буде закінчення правовому режиму воєнного стану чи це може бути за місяць після рішення Ставки", - пояснює членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки.
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Бобровська наголосила, що це знищує рівень мотивації в населення мобілізуватися.
"Ми просто забираємо людини і невідомо скільки вони будуть служити. Давайте будемо відверті ті, хто не мав ротації або відпусток за два роки, такі є випадки. У нас питання тільки наскільки ця людина піде в армії й виживе на фронті або в Кринках 36 місяців є абсолютно неможливим", - підсумувала нардепка.
- Народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз вважає, що у законопроєкті про мобілізацію є певна законодавча маніпуляція щодо демобілізації.
- Військовослужбовець ЗСУ, народний депутат України 7 і 8 скликань Єгор Фірсов зазначив, що військовослужбовцям потрібно чітко розуміти терміни служби у лавах ЗСУ. Зокрема більшість військових після демобілізації залишаться на фронті.
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