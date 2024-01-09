Більшість військових після демобілізації залишаться на фронті, - боєць ЗСУ

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Для військових є важливе питання щодо закону про мобілізацію. Тому що всім військовим потрібна ясність. Скільки військовому, який пішов на фронт добровольцем, і який доживе, доведеться воювати? Людям потрібно відпочивати, оновлюватися. Коли підрозділ свіжий, то він показує набагато більшу бойову ефективність. Коли підрозділ деморалізований і втомлений війною, окопами й обстрілами, то важко чогось чекати від військового. Тому всім хто на фронті важливо сказати: потерпіть, вам ще воювати рік, два, три, більше, неважливо. Важлива якась ясність і перспектива", - наголосив Фірсов.

За словами військовослужбовця ЗСУ, демобілізація важлива, але вона суттєво залежить від мобілізації.

"Хтось має прийти нам на заміну. Але якість підготовки цих бійців - це теж велике питання. Тому, що хлопцям не дуже хочеться тримати позиції, а потім, щоб хтось непідготовлений здав ці позиції. Щобільше, якщо завтра забезпечити демобілізацію і сказати: хлопці, хто хоче йдіть додому, то не думаю, що величезна кількість солдатів піде. Значна частина хлопців залишаться у ЗСУ. Вони вже знайшли себе, вони стали професійними воїнами. Але хотілося б якусь ясність почути від держави", - зауважив Фірсов.

8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання.

Комітет з питань національної безпеки переніс на 10 січня рішення щодо мобілізаційного законопроєкту.

















