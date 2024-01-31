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Новий законопроєкт № 10449: що пропонує Кабмін щодо демобілізації

31 січня, 2024 середа
17:27
Військові новини

Новий мобілізаційний проєкт № 10449 готувався спільними зусиллями Генерального штабу, Кабінету Міністрів та Міноборони. Коли тепер варто чекати демобілізацію?

Виснаження, переживання через несподівані втрати чи постійний біль — це лише кілька можливих причин, чому військовослужбовці можуть прагнути піти з військової служби через майже два роки повномасштабного вторгнення. З кожним наступним днем війни питання звільнення та демобілізації стає ще більш актуальним.

Кабінет Міністрів України 30 січня 2024 року направив до Верховної Ради оновлену редакцію проєкту Закону щодо мобілізації №10449. Такі дані було оприлюднено на офіційному вебпорталі Верховної Ради.

Демобілізація військовослужбовців

Кабмін пропонує звільняти військових у зв'язку із закінченням строку служби, коли вони прослужили безперервно під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Це стосується ситуацій, якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати службу. Крім того, їхнє звільнення буде проводитися у строки згідно з рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача.

До того ж у новому проєкті пропонують демобілізувати такі категорії військових під час дії воєнного стану:

  • ті, хто були звільнені з полону;
  • ті, хто має інвалідність;
  • ті, хто були обрані на посади народного депутата України або ВР Автономної Республіки Крим;
  • ті, хто були призначені на посаду судді, члена Вищої ради правосуддя тощо;
  • через набрання законної сили вироку суду про обмеження чи позбавлення волі військовозобов'язаного;
  • за сімейними обставинами чи з інших об'єктивних причин (вичерпний список є в законопроєкті);
  • у зв'язку зі зменшенням чисельності штату або реалізацією організаційних заходів - у випадку неможливості використання людей вищого офіцерського складу на службі.

Зміни також стосуватимуться відпочинку для військових. В умовах дії воєнного стану основна відпустка розподіляється на окремі періоди протягом календарного року, але не може бути коротшою, ніж 15 календарних днів.

Також, додаткових 90 днів безперервної оплачуваної відпустки надається військовим, які були звільнені з полону та мають бажання продовжувати військову службу.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
Кабмін
ЗСУ
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