"Точно не пройде формат демобілізації": нардепка Фріз про оновлений законопроєкт про мобілізацію

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Формат демобілізації точно не пройде в тій редакції в який є. Тому, що він фактично є нереалізованим за такої редакції., як пропонується. По-перше, викликає купу питань 36 місяців безперервної військової служби від початку введення воєнного стану. 36 місяців в зоні бойових дій, навіть 12 місяці - це одна річ. 12 місяців, і навіть 36, які будуть безперервною службою десь у військовій частині в тилу - це зовсім інша річ. Тому, потрібно встановлювати чіткі критерії диференціації. Тобто, якщо це виконання бойових завдань безперервного перебування на нулі, то вони мають рахуватися, як 1 день до 2-х або 3-х днів, і це буде справедливо", - пояснила Фріз.

За словами нардепки, друге питання, яке фактично робить неможливу демобілізацію навіть після 36 місяців - це те, що його відправляють на рішення Ставки Головнокомандувача, що є абсурдним і надмірно забюрократизованим процесом.

"Тому, що Ставка Головнокомандувача за своїм положенням не має такого функціонала, щоб затверджувати якісь рішення про демобілізацію. По-друге, в який спосіб це буде здійснюватися? Тобто, що мав на увазі автор? Це буде поіменний список чи кількісний? І головне в цьому питанні - це те, що не встановлюється термін. Тобто протягом якого терміна Ставка зобов'язана винести рішення щодо демобілізації за підсумками 36 місяців безперервної військової служби? Це певна законодавча маніпуляція, яку треба врегульовувати", - наголосила Фріз.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.