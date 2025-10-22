"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів

Про це в ефірі Еспресо заявив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Віталій П'ясецький ("Стохід").

"На рахунок Бахмута я не можу сказати, все-таки ми трішечки зараз змістилися з зони відповідальності нашої бригади. Але, звісно - чому ворог ставить для себе цілі заходу у великі все-таки міста, це ми бачимо так само зараз на Покровському напрямку. Як не крути, все одно залишаються якісь залишки, це не можна назвати вже інфраструктурою, але залишаються якісь підвальні приміщення, якісь інші якісь укриття, де ворог може зосереджувати особовий склад і приховано зосереджувати", - сказав він.

Військовий додав, що треба розуміти, що завжди населений пункт - це завжди такий по факту це логістичний хаб стає для ворога, чи це, відповідно, десь важливо і для нас.

"Ворог тому і зацікавлений в заходу в великі міста і в нього є зараз ціль і так само і Костянтинівка зайти, закріпитися, знайти укриття і намагатися просуватися. Тому що все-таки зима, холод, дощі - це все краще перезимовувати десь в якомусь підвалі, ніж в норі, в посадці, десь поблизу в Костянтинівки Покровська чи десь деінде". - підсумував П'ясецький.