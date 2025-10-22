Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тис. новобранців, то за тиждень Путін оголосить про капітуляцію, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
Ексклюзив

Якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тис. новобранців, то за тиждень Путін оголосить про капітуляцію, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський

Віталій Бесараб
22 жовтня, 2025 середа
09:11
Війна з Росією мобілізація в Україні

Збільшення вмотивованих новобранців у Силах оборони України може значно покращити ситуацію на фронті й посилити тиск на Кремль

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив пресофіцер 100-ї ОМБр Сергій Хомінський.

"Якщо говорити про російський ресурс живої сили, то, на жаль, він у них дійсно дуже великий. Це єдине, за чим вони нас переважають. Адже, коли знищується один їхній підрозділ, то відразу перекидається інший. Цей підрозділ може бути недостатньо навчений і складатись із новобранців, які пройшли мінімальний вишкіл, але проблем із живою силою у ворога ми не відчуваємо. Наша бригада вже 16 місяців працює на Костянтинівському напрямку і якби мені довелось перераховувати їхні підрозділи, які були знищені в зоні відповідальності нашої бригади, то мені б знадобилось хвилин 15. І вони постійно заводять нові підрозділи", - розповів Хомінський.

За словами пресофіцера, в Україні давно вже потрібно виправити ситуацію з мобілізацією. Адже, мобілізація новобранців може суттєво покращити ситуацію на фронті й зупинити наступ ворога.

"Нам же потрібно робити з цього висновки. Потрібно активізовувати наші мобілізаційні процеси. Всі наші співгромадяни мають згадати, що Україна в нас одна і іншої не буде. Нам потрібно виправляти ситуацію з мобілізаційними процесами. Тобто, якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тис. новобранців, то за тиждень Путін оголосить про капітуляцію. Це я гарантую. Тобто, якщо він відчує, що ще більше українців готові боротись за цю країну, то він зрозуміє, що продовження війни не має жодного сенсу", - додав він.

  • 9 жовтня  Верховна Рада дозволила оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку

  • 15 жовтня ветеран російсько-української війни Олег Симороз в етері Еспресо заявив, що українська влада має переглянути свої підходи до мобілізації й працювати над тим, щоб збільшити грошове забезпечення військовослужбовців, а також мотивацію громадян для військової служби

     
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 жовтня
10:38
Білий дім
У США затримали чоловіка, який автівкою вʼїхав у ворота Білого дому
10:27
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 жовтня: у приватників долар коштує 42 грн
10:17
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
РФ атакувала енергетику в кількох регіонах, є знеструмлення: ситуація в енергосистемі 22 жовтня
10:04
OPINION
Війна привчає жити моментом
09:59
Оновлено
Атака на Київ 22 жовтня 2025 року
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві та області загинули 5 людей, серед них немовля і 12-річна дитина
09:45
Оновлено
Роберт Фіцо
"Кидають вила в можливу угоду": Фіцо каже, що саміту Трампа й Путіна в Будапешті "намагаються завадити"
09:42
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Аналітик Їжак пояснив, чому РФ ставить нездійсненні умови для завершення війни
09:29
РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни, - Зеленський про атаку росіян вночі та вранці 22 жовтня
09:19
Володимир Зеленський
Зеленський відправився з візитом у Швецію
09:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп заявив, що не хоче даремної зустрічі з Путіним, а ракети Storm Shadow вразили російський хімзавод. Акценти світових ЗМІ 22 жовтня
08:38
Оновлено
електрика - розетки
У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ
08:01
Укуси комарів
В Ісландії вперше виявили комарів через глобальне потепління
08:00
OPINION
Навіщо Лавров розповідає очільнику Ефіопії про "зміну нацистського режиму в Україні"
07:40
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ втратила 2 танки, 12 артсистем та 1050 військових за добу війни в Україні
06:04
КНДР, Північна Корея
КНДР випустила декілька балістичних ракет у напрямку Східного моря
00:45
Дональд Трамп
"Я не хочу марної зустрічі": Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо саміту з Путіним
00:07
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
"Барселона" розтрощила "Олімпіакос" Яремчука у Лізі чемпіонів. Результати й розклад матчів 3-го туру
2025, вiвторок
21 жовтня
23:39
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті зафіксували 151 бій, третина - на Покровському напрямку
23:19
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Наступний пленум КПК лише підтвердить формування культу особистості Сі Цзіньпіня, - дипломат Безсмертний
23:19
Вибух в Ірані
Сили оборони уразили Брянський хімзавод, - Генштаб
23:05
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Для Трампа і для Путіна Євросоюз - це проблема, - дипломат Безсмертний
22:53
художній музей Лувр
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
22:29
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Британська розвідка: Росія суттєво збільшила кількість дронових атак по Україні
21:47
Фільми про Білий дім
Трамп розпочав реконструкцію Білого дому: з’явиться нова зала урочистостей
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп точно не буде ні нашим партнером, ні союзником, - політичний аналітик Горбач
21:36
Оновлено
Росія вдарила дронами по Новгород-Сіверському та Сумах: є загиблі й поранені
21:35
Огляд
Пограбування варте Арсена Люпена: як з Лувру вкрали скарби Наполеона, а колись так само зникла "Мона Ліза"
21:24
Ексклюзив
Олег Саакян
Путін робить все, щоб не зустрічатися з Трампом в Будапешті, - політолог Саакян
21:16
Дональд Трамп
"Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп
21:05
Огляд
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
"Залізна леді" Японії Санае Такаїчі: хто така перша прем’єр-міністерка Японії
20:41
Контракт 18-24 у Резерв+
Службу за контрактом "18-24" розширили на всі підрозділи Сил оборони
20:37
Ексклюзив
Військовий, який повертається з фронту, має зробити основні чекапи свого здоров'я, - лікар-кардіолог
20:29
Володимир Зеленський
Зеленський: що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну
20:25
Кароль Навроцький
Навроцький: польські війська не братимуть участь у війні в Україні
20:09
Європа Україна росія
Україна та Європа розробляють 12-пунктову угоду щодо завершення війни, - Bloomberg
20:03
OPINION
Стежка вузька, а капканів дедалі більшає
19:46
РЖД
У Росії підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург, зупинено військову логістику, - ЗМІ
19:33
супутниковий знімок
Чехія подарує Україні супутник для спостереження за Землею
19:20
вибух, ракетна атака
СБУ знищила 2 літаки, які перехоплювали українські дрони
19:09
Дональд Трамп
Трамп пригрозив ХАМАС "швидким і жорстким кінцем" у разі порушення перемир'я
Більше новин
