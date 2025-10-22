Якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тис. новобранців, то за тиждень Путін оголосить про капітуляцію, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
Збільшення вмотивованих новобранців у Силах оборони України може значно покращити ситуацію на фронті й посилити тиск на Кремль
Таку думку в етері Еспресо висловив пресофіцер 100-ї ОМБр Сергій Хомінський.
"Якщо говорити про російський ресурс живої сили, то, на жаль, він у них дійсно дуже великий. Це єдине, за чим вони нас переважають. Адже, коли знищується один їхній підрозділ, то відразу перекидається інший. Цей підрозділ може бути недостатньо навчений і складатись із новобранців, які пройшли мінімальний вишкіл, але проблем із живою силою у ворога ми не відчуваємо. Наша бригада вже 16 місяців працює на Костянтинівському напрямку і якби мені довелось перераховувати їхні підрозділи, які були знищені в зоні відповідальності нашої бригади, то мені б знадобилось хвилин 15. І вони постійно заводять нові підрозділи", - розповів Хомінський.
За словами пресофіцера, в Україні давно вже потрібно виправити ситуацію з мобілізацією. Адже, мобілізація новобранців може суттєво покращити ситуацію на фронті й зупинити наступ ворога.
"Нам же потрібно робити з цього висновки. Потрібно активізовувати наші мобілізаційні процеси. Всі наші співгромадяни мають згадати, що Україна в нас одна і іншої не буде. Нам потрібно виправляти ситуацію з мобілізаційними процесами. Тобто, якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тис. новобранців, то за тиждень Путін оголосить про капітуляцію. Це я гарантую. Тобто, якщо він відчує, що ще більше українців готові боротись за цю країну, то він зрозуміє, що продовження війни не має жодного сенсу", - додав він.
- 9 жовтня Верховна Рада дозволила оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку
15 жовтня ветеран російсько-української війни Олег Симороз в етері Еспресо заявив, що українська влада має переглянути свої підходи до мобілізації й працювати над тим, щоб збільшити грошове забезпечення військовослужбовців, а також мотивацію громадян для військової служби
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.93
- Актуальне
- Важливе